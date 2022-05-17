Ваншельбойм вилетів після першого раунду турніру в Шимкенті
близько 3 років тому
Український тенісист Ерік Ваншельбойм (№545 ATP) програв в першому раунді челенджера в Шимкенті (Казахстан).
Ваншельбойм не зміг переграти японця Каіті Утіді (№285 ATP), програвши йому з рахунком 5:7, 6:7.
Матч тривав 2 години 3 хвилини. За цей час українець оформил один ейс, припустився однієї подвійної помилки та реалізував 1 з 8 брейкпойнтів.
Нагадаємо, що Ваншельбойм розпочав змагання з кваліфікаційного раунду.
Напередодні стало відомо, що чоловік української тенісистки Еліни Світоліної, француз Гаель Монфіс (№22 ATP) через пошкодження не зіграє на домашньому Roland Garros.
Ваншельбойм не зміг переграти японця Каіті Утіді (№285 ATP), програвши йому з рахунком 5:7, 6:7.
Матч тривав 2 години 3 хвилини. За цей час українець оформил один ейс, припустився однієї подвійної помилки та реалізував 1 з 8 брейкпойнтів.
Нагадаємо, що Ваншельбойм розпочав змагання з кваліфікаційного раунду.
Напередодні стало відомо, що чоловік української тенісистки Еліни Світоліної, француз Гаель Монфіс (№22 ATP) через пошкодження не зіграє на домашньому Roland Garros.
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