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Відомо, де збірна України зіграє домашній матч Кубка Девіса

У вересні українці зустрінуться з національною командою Угорщини
Теніс Кубок Девіса
14:08
Відомо, де збірна України зіграє домашній матч Кубка Девіса
Фото: ФТУ

У вересні чоловіча збірна України з тенісу проведе зустріч в рамках Кубка Девіса.

Федерація тенісу України повідомила, що домашній матч буде організований в Литві у вільнюському клубі SEB Arena. Протистояння має пройти на тижні з 12 по 18 вересня. Точні дати будуть названі після погодження з ITF.

Нагадаємо, що збірна України «всуху» виграла першу зустріч в 2022 році.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (теніс)

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