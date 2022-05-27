Набрали Крутих, або Слабкі відгомони Ріанни
Відомо, де збірна України зіграє домашній матч Кубка Девіса
У вересні українці зустрінуться з національною командою Угорщини
14:08
Фото: ФТУ
У вересні чоловіча збірна України з тенісу проведе зустріч в рамках Кубка Девіса.
Федерація тенісу України повідомила, що домашній матч буде організований в Литві у вільнюському клубі SEB Arena. Протистояння має пройти на тижні з 12 по 18 вересня. Точні дати будуть названі після погодження з ITF.
Нагадаємо, що збірна України «всуху» виграла першу зустріч в 2022 році.
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