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Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros

Ремарка: мова йде про парний розряд
Теніс Grand Slam
08:34
Відразу дві українки можуть пробитися до чвертьфіналу Roland Garros

Другий в сезоні турнір серії Великого шолома Roland Garros в самому розпалі.

Боротьбу за трофей в жіночому парному розряді продовжують дві представниці України - Марта Костюк і Людмила Кіченок. Сьогодні, 29 травня, обидві тенісистки боротимуться за вихід в чвертьфінал мейджора.

Розклад ігрового дня для українок:

Марта Костюк/Олена-Габріела Русе (Україна / Румунія) - Кетрін Макнеллі / Чжан Шуай (США / Китай, 4), перший запуск;

Людмила Кіченок/Олена Остапенко (Україна / Латвія, 14) - Габріела Дабровскі / Джуліана Олмос (Канада / Канада, 3), другий запуск.

Початок матчів заплановано на 12:00

Нагадаємо, кращою серед українок в одиночному розряді стала уродженка Нової Каховки Ангеліна Калініна, яка дішла до другого кола. В одному з останніх інтерв'ю майбутня перша ракетка України зізналася, що не знає, коли зможе повернутися додому.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Березня Костюк Людмила Кіченок

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