Світоліна показала, як шанує українські традиції
Вперше за 8 років на Roland Garros не буде жодної сіяної української тенісистки
У цьому розіграші в основній сітці турніру зіграють Калініна, Костюк та Ястремська
Эліна Свитоліна / Фото - reutersУкраїнські тенісистки не потрапили до числа 32-х сіяних на Roland Garros.
В останній раз це було в 2014 році, коли в основі турніру зіграли Еліна Світоліна, Юлія Бейгельзімер, Надія Кіченок та Марина Заневська, яка виступала тоді за Україну.
Починаючи з 2015 року Світоліна стабільно входила в число сіяних тенісисток. У 2019 році її підтримала Леся Цуренко, А в сезоні-2020, крім Світоліной в посів потрапила Даяна Ястремська.
В цьому році в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції Україну представлять Ангеліна Калініна, Марта Костюк і та ж Ястремська. До них може приєднається Цуренко, яка 20 травня зіграє в фіналі кваліфікації.
Нагадаємо, що Світоліна не виступає в Турі з кінця березня і напередодні перша ракетка України оголосила про свою вагітність.
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