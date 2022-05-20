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Вперше за 8 років на Roland Garros не буде жодної сіяної української тенісистки

У цьому розіграші в основній сітці турніру зіграють Калініна, Костюк та Ястремська
Теніс WTA
09:28
Вперше за 8 років на Roland Garros не буде жодної сіяної української тенісистки
Эліна Свитоліна / Фото - reuters
Українські тенісистки не потрапили до числа 32-х сіяних на Roland Garros.

В останній раз це було в 2014 році, коли в основі турніру зіграли Еліна Світоліна, Юлія Бейгельзімер, Надія Кіченок та Марина Заневська, яка виступала тоді за Україну.

Починаючи з 2015 року Світоліна стабільно входила в число сіяних тенісисток. У 2019 році її підтримала Леся Цуренко, А в сезоні-2020, крім Світоліной в посів потрапила Даяна Ястремська.

В цьому році в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції Україну представлять Ангеліна Калініна, Марта Костюк і та ж Ястремська. До них може приєднається Цуренко, яка 20 травня зіграє в фіналі кваліфікації.

Нагадаємо, що Світоліна не виступає в Турі з кінця березня і напередодні перша ракетка України оголосила про свою вагітність.
Володимир Кириченко
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Теги

Еліна Світоліна Roland Garros Леся Цуренко Ангеліна Калініна Надія Кіченок Березня Костюк

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