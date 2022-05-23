Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Ястремська програла в першому колі Roland Garros
Українка поступилася опонентці в двох сетах
17:45
У першому колі Roland Garros українка Даяна Ястремська (WTA 82) програла американці Елісон Ріск (WTA 43) з рахунком 3:6, 3:6.
Матч тривав 78 хвилин, упродовж яких Ястремська зробила один ейс, тоді як у суперниці не було жодного. При цьому, Ріск грала більш акуратно, допустивши всього одну подвійну помилку проти семи у українки.
Також Ястремська реалізувала два з п'яти брейк-пойнтів проти п'яти з одинадцяти у американки.
Зазначимо, що в 2022-му році це був уже другий матч Ястремської і Ріск і обидва рази виграла американка.
Нагадаємо, раніше з Roland Garros вилетіла українка Леся Цуренко.
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