Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
live
Інформаційний марафон
17:15
Мотоперегони. Rookies Cup. Гонка 1. Портімао

Ястремська програла в першому колі Roland Garros

Українка поступилася опонентці в двох сетах
Теніс Grand Slam
17:45
Ястремська програла в першому колі Roland Garros

У першому колі Roland Garros українка Даяна Ястремська (WTA 82) програла американці Елісон Ріск (WTA 43) з рахунком 3:6, 3:6.

Матч тривав 78 хвилин, упродовж яких Ястремська зробила один ейс, тоді як у суперниці не було жодного. При цьому, Ріск грала більш акуратно, допустивши всього одну подвійну помилку проти семи у українки.

Також Ястремська реалізувала два з п'яти брейк-пойнтів проти п'яти з одинадцяти у американки.

Зазначимо, що в 2022-му році це був уже другий матч Ястремської і Ріск і обидва рази виграла американка.

Нагадаємо, раніше з Roland Garros вилетіла українка Леся Цуренко.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Даяна Ястремская

Коментарі 1

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.
23 травня 2022р. 17:57
Только хрюкать по твиттерам и остальным сетям способны! А где делась эта со своей горрилой?
0 0
Відповісти

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Сьогодні перші українки зіграють в основній сітці Roland Garros
Сьогодні перші українки зіграють в основній сітці Roland Garros
Теніс Grand Slam
11:49
Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Калініна, Костюк і Ястремська дізналися суперниць на старті Roland Garros
Теніс Grand Slam
19 травня 21:25
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
Теніс WTA
19 травня 11:24
Ястремська у відвертому вбранні відзначила день народження
Ястремська у відвертому вбранні відзначила день народження
Теніс WTA
16 травня 10:29
Відомо, де відкриють трав’яний сезон Калініна та Ястремська
Відомо, де відкриють трав’яний сезон Калініна та Ястремська
Теніс WTA
11 травня 21:13
Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі
Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі
Теніс WTA
10 травня 16:31

Новини: Теніс

Ястремська програла в першому колі Roland Garros
Ястремська програла в першому колі Roland Garros
Grand Slam
17:45
Цуренко не змогла нав’язати боротьбу першій ракетці світу та вилетіла з Roland Garros
Цуренко не змогла нав’язати боротьбу першій ракетці світу та вилетіла з Roland Garros
Grand Slam
14:19
Сьогодні перші українки зіграють в основній сітці Roland Garros
Сьогодні перші українки зіграють в основній сітці Roland Garros
Grand Slam
11:49
Світоліна опустилася на одну позицію, Саккарі стала третьою ракеткою світу
Світоліна опустилася на одну позицію, Саккарі стала третьою ракеткою світу
WTA
11:23
Марченко піднявся на 9 позицій, в топ-10 ATP без змін
Марченко піднявся на 9 позицій, в топ-10 ATP без змін
ATP
08:44
Перша сенсація Roland Garros – шоста ракетка світу програла на старті турніру
Перша сенсація Roland Garros – шоста ракетка світу програла на старті турніру
Grand Slam
22 травня 19:11
Чотири українки зіграють на Roland Garros в парному розряді
Чотири українки зіграють на Roland Garros в парному розряді
Grand Slam
22 травня 16:51
﻿Світоліна про допомогу юним тенісистам з України: «65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати»
﻿Світоліна про допомогу юним тенісистам з України: «65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати»
WTA
22 травня 13:32
Стаховський: «Наполягаємо, щоб росіян і білорусів відсторонили і від US Open. Робота йде»
Ексклюзив Стаховський: «Наполягаємо, щоб росіян і білорусів відсторонили і від US Open. Робота йде»
Grand Slam
21 травня 19:50
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Катерина Усик: «Власти Крыма горят. Они предатели. Понимают все»
Бокс Професійний бокс
20 травня 18:59
1
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
﻿У вагу Усика після дворічної дискваліфікації повертається непереможний звір
Бокс Професійний бокс
16 травня 21:09
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Бокс Професійний бокс
19 травня 21:05
4
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Леоненко: «Потрібно проводити УПЛ в Україні. Чого, тоді, не на Місяці зробити?»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
19 травня 20:24
Всі новини