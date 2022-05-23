Ястремська програла в першому колі Roland Garros

Українка поступилася опонентці в двох сетах

У першому колі Roland Garros українка Даяна Ястремська (WTA 82) програла американці Елісон Ріск (WTA 43) з рахунком 3:6, 3:6.



Матч тривав 78 хвилин, упродовж яких Ястремська зробила один ейс, тоді як у суперниці не було жодного. При цьому, Ріск грала більш акуратно, допустивши всього одну подвійну помилку проти семи у українки.

Також Ястремська реалізувала два з п'яти брейк-пойнтів проти п'яти з одинадцяти у американки.

Зазначимо, що в 2022-му році це був уже другий матч Ястремської і Ріск і обидва рази виграла американка.

Нагадаємо, раніше з Roland Garros вилетіла українка Леся Цуренко.