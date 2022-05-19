Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
13:20
Телемагазин
11:50
Пляжний волейбол. King of the Court. Утрехт

Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»

22-річна уродженка Одеси – про мовчання спортсменів з росії
Теніс WTA
11:24
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
Даяна Ястремська / Фото - stadiumastro.com
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 80) звернулася до російських колег із закликом публічно висловитися з приводу війни на території України.

Цитує 22-річну Даяну RMC Sport.

«Ми чекаємо від них публічної реакції. Вони повинні висловити свою точку зору. Було б добре, якби завтра спортсмени з восії перервали мовчання. Навіть якщо їх слів буде недостатньо, їм потрібно виступити публічно. В іншому випадку ми не повинні грати проти них на змаганнях».


«Що я зроблю, якщо зустріч гравця з росії на корті або за його межами? Нічого. Я вважаю, що вони самі повинні підійти до нас і все пояснити. Якщо вони глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити».


Раніше Ястремська в соцмережах відреагувала на новину про бомбардування свого рідного міста Одеси.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Даяна Ястремская

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ястремська у відвертому вбранні відзначила день народження
Ястремська у відвертому вбранні відзначила день народження
Теніс WTA
16 травня 10:29
Відомо, де відкриють трав’яний сезон Калініна та Ястремська
Відомо, де відкриють трав’яний сезон Калініна та Ястремська
Теніс WTA
11 травня 21:13
Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі
Ястремська поступилася на старті турніру в Парижі
Теніс WTA
10 травня 16:31
Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес
Світоліна піднялася на дві сходинки у рейтингу WTA, у Ястремської найбільший прогрес
Теніс WTA
09 травня 10:45
Ястремська не реалізувала матч-пойнт і поступилася в другому раунді «тисячника» в Мадриді
Ястремська не реалізувала матч-пойнт і поступилася в другому раунді «тисячника» в Мадриді
Теніс WTA
30 квітня 20:02
Ястремська вийшла в друге коло великого турніру в Іспанії
Ястремська вийшла в друге коло великого турніру в Іспанії
Теніс WTA
28 квітня 22:00

Новини: Теніс

Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
WTA
11:24
Марченко програв у чвертьфіналі челленджеру в Казахстані
Марченко програв у чвертьфіналі челленджеру в Казахстані
ATP
10:59
Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі
Кіченок в парі з Олару програли в другому колі турніру в Страсбурзі
WTA
18 травня 21:45
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
18 травня 19:47
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Цуренко вийшла в фінал кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
18 травня 19:30
Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС
Це точно не СРСР? Федерації отримали від Мінспорту інструкції щодо членства в ЄС
18 травня 18:58
Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Grand Slam
18 травня 13:59
Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні
Марченко розгромив суперника на шляху до першого чвертьфіналу в сезоні
ATP
18 травня 12:13
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
Костюк з перемоги стартувала в парному розряді турніру в Страсбурзі
WTA
17 травня 22:40
Всі новини

Популярні новини

Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Катерина Усик: «Люди, которые находятся на территории Мариуполя, думають, что и Киев, и всю Украину уже взяли»
Бокс Професійний бокс
12 травня 20:17
8
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
Всі новини