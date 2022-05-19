Ястремська у відвертому вбранні відзначила день народження
Ястремська: «Якщо російські тенісисти глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити»
22-річна уродженка Одеси – про мовчання спортсменів з росії
Даяна Ястремська / Фото - stadiumastro.comУкраїнська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 80) звернулася до російських колег із закликом публічно висловитися з приводу війни на території України.
Цитує 22-річну Даяну RMC Sport.
«Ми чекаємо від них публічної реакції. Вони повинні висловити свою точку зору. Було б добре, якби завтра спортсмени з восії перервали мовчання. Навіть якщо їх слів буде недостатньо, їм потрібно виступити публічно. В іншому випадку ми не повинні грати проти них на змаганнях».
«Що я зроблю, якщо зустріч гравця з росії на корті або за його межами? Нічого. Я вважаю, що вони самі повинні підійти до нас і все пояснити. Якщо вони глухі до страждань українського народу, то повинні за це заплатити».
Раніше Ястремська в соцмережах відреагувала на новину про бомбардування свого рідного міста Одеси.
Коментарі 0