Восьма ракетка України Катаріна Завацька пройшла перше коло кваліфікації Roland Garros. В ньому наша тенісистка зійшлася з італійкою Лукрецією Стефаніні і перемогла за підсумками трьох сетів – 6:3, 5:7, 7:5.

Зустріч продовжувалася 2 години і 53 хвилини. У другому сеті українка відіграла два сет-поінти, але все ж потім віддала партію. А в третьому сеті вона вела з рахунком 4:0 і 5:2, однак дозволила зрівняти рахунок. На щастя, Завацька все ж зуміла закрити матч на власну користь.

За весь матч українка здійснила лиш одну подачу на виліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 10 брейк-поінтів. В свою чергу, її суперниця обійглася без ейсів, 8 разів припустилася «подвійної» і виграла 8 геймів на прийомі.

Далі Завацька зустрінеться з канадкою Ребеккою Маріно, котра посіяна під дев’ятим номером у кваліфікації.

Нагадаємо, Марта Костюк програла свій стартовий матч у відборі в основу Roland Garros, тоді як Леся Цуренко здобула перемогу.