Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros

Катаріна Завацька дала коментар після матчу першого кола відбору на Roland Garros:



А так, дуже важко гралося фізично, та й емоційно теж. Roland Garros – хочеться добре виступити, пройти квал і не тільки. Хочеться поставити собі якусь мету. Знаю, що я можу, але занадто сильне бажання іноді додає непотрібного хвилювання і заважає трохи розслабитись, щоб краще читати гру та ширше бачити корт.

Про що я говорила довго із тренером після гри? Я йому розповідала, як у мене все болить і як мені тяжко (сміється). Він дуже позитивна та адекватна людина і знає де похвалити, а де вказати на проблемні моменти. Тому я йому трохи понила, а він мене підтримав.