Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Катаріна Завацька
дала коментар після матчу першого кола відбору на Roland Garros:
Дуже складний матч. Було тяжко фізично, дуже спекотно. М'ячі високо скачуть дуже непрості умови на корті. Майже тиждень я практично не тренувала подачу, тому що не хотіла навантажувати плече. Загалом рука нормально, хоча я звичайно запорола двадцять смешів (сміється), але дуже вже високі у неї були свічки.
А так, дуже важко гралося фізично, та й емоційно теж. Roland Garros – хочеться добре виступити, пройти квал і не тільки. Хочеться поставити собі якусь мету. Знаю, що я можу, але занадто сильне бажання іноді додає непотрібного хвилювання і заважає трохи розслабитись, щоб краще читати гру та ширше бачити корт.
Про що я говорила довго із тренером після гри? Я йому розповідала, як у мене все болить і як мені тяжко (сміється). Він дуже позитивна та адекватна людина і знає де похвалити, а де вказати на проблемні моменти. Тому я йому трохи понила, а він мене підтримав.
Про майбутній матч проти Ребеки Маріно
Мені здається, зараз вже таке поняття «ґрунтовий» гравець або «не ґрунтовий» відходить на другий план. Думаю, якщо добре грає, то добре на всіх покриттях. Можливо, трохи краща у неї гра на харді, зручніше їй там. Загалом у неї хороша подача, потрібно буде намагатися добре приймати і побігати, якщо потрібно.
В наступному матчі, думаю, мені потрібно налаштовуватися на три перші м'ячі, а далі я вже буду «у своїй тарілці», якщо ми увійдемо в розіграш. Сподіваюся, фізично зможу відновитися після першої гри і добре зіграти.
Нагадаємо, що у другий раунд ґрунтового Шолому вийшла і Леся Цуренко.
Коментарі 0