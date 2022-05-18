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Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros

У другому колі українка не впоралася з більш рейтинговою суперницею
Теніс Grand Slam
19:47
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros

У другому колі кваліфікації Roland Garros українка Катаріна Завацька (WTA 210) програла канадці Ребеці Марино (WTA 116) з рахунком 1:6, 2:6.

Матч тривав 64 хвилини, протягом яких Завацька не подавала ейсів, тоді як в активі суперниці їх було сім. При цьому, Катаріна і Марино допустили по п'ять подвійних помилок.

Також Завацька реалізувала два з трьох брейк-пойнтів проти шести з дев'яти у опонентки.

Нагадаємо, раніше в фінал кваліфікації Roland Garros пробилася Леся Цуренко.

Карен Агабекян
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Катаріна Завацкая Roland Garros

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