Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros

У другому колі українка не впоралася з більш рейтинговою суперницею

У другому колі кваліфікації Roland Garros українка Катаріна Завацька (WTA 210) програла канадці Ребеці Марино (WTA 116) з рахунком 1:6, 2:6.

Матч тривав 64 хвилини, протягом яких Завацька не подавала ейсів, тоді як в активі суперниці їх було сім. При цьому, Катаріна і Марино допустили по п'ять подвійних помилок.

Також Завацька реалізувала два з трьох брейк-пойнтів проти шести з дев'яти у опонентки.

Нагадаємо, раніше в фінал кваліфікації Roland Garros пробилася Леся Цуренко.