Завацька підбила підсумки першого матчу кваліфікації Roland Garros
Завацька зачехлила ракетку в кваліфікації Roland Garros
У другому колі українка не впоралася з більш рейтинговою суперницею
19:47
У другому колі кваліфікації Roland Garros українка Катаріна Завацька (WTA 210) програла канадці Ребеці Марино (WTA 116) з рахунком 1:6, 2:6.Матч тривав 64 хвилини, протягом яких Завацька не подавала ейсів, тоді як в активі суперниці їх було сім. При цьому, Катаріна і Марино допустили по п'ять подвійних помилок.
Також Завацька реалізувала два з трьох брейк-пойнтів проти шести з дев'яти у опонентки.
Нагадаємо, раніше в фінал кваліфікації Roland Garros пробилася Леся Цуренко.
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