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Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros

Німець у важкому матчі обіграв Себастьяна Баєсі
Теніс Grand Slam
20:30
Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros

Третя ракетка світу Олександр Звєрєв у другому колі Roland Garros в п'яти сетах обіграв тридцять шостого номера світового рейтингу Себастьяна Баєса з рахунком 2: 6, 4: 6, 6: 1, 6: 2, 7: 5.

Матч тривав 3 години 39 хвилин. За цей час німецький тенісист 12 разів подав навиліт, допустив чотири подвійні помилки і реалізував сім брейк-пойнтів з 11. На рахунку аргентинця - жодного ейса, п'ять подвійних помилок і п'ять реалізованих брейк-пойнтів з 13.

Олександр Звєрєв не включив Рафаеля Надаля в список фаворитів Roland Garros.

Рене Тер Велде
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Roland Garros Олександр Звєрєв

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