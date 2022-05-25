Звєрєв вийшов в третє коло Roland Garros

Німець у важкому матчі обіграв Себастьяна Баєсі

Третя ракетка світу Олександр Звєрєв у другому колі Roland Garros в п'яти сетах обіграв тридцять шостого номера світового рейтингу Себастьяна Баєса з рахунком 2: 6, 4: 6, 6: 1, 6: 2, 7: 5.

Матч тривав 3 години 39 хвилин. За цей час німецький тенісист 12 разів подав навиліт, допустив чотири подвійні помилки і реалізував сім брейк-пойнтів з 11. На рахунку аргентинця - жодного ейса, п'ять подвійних помилок і п'ять реалізованих брейк-пойнтів з 13.

Олександр Звєрєв не включив Рафаеля Надаля в список фаворитів Roland Garros.