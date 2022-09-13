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Футбол
Українська Прем'єр-ліга
Перша ліга
Кубок України
Збірна України
Українські легіонери
Ліга чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Англія
Іспанія
Німеччина
Італія
Франція
Євро-2024
Ліга націй
ЧС-2022
ЄВРО-2020
В Європі
В світі
всі новини: Футбол
всі відео: Футбол
Бокс
Професійний бокс
Аматорський бокс
всі новини: Бокс
всі відео: Бокс
Теніс
ATP
WTA
Grand Slam
Кубок Девіса
Кубок Біллі Джин Кінг
всі новини: Теніс
всі відео: Теніс
Єдиноборства
Боротьба
Дзюдо
Карате
ММА
Кікбоксинг
Тхеквондо
Самбо
всі новини: Єдиноборства
всі відео: Єдиноборства
Хокей
Збірна України
Наші за кордоном
чемпіонат світу DIB
чемпіонат світу-2023
МЧС-2023
Ліга чемпіонів
НХЛ
В Європі
В світі
всі новини: Хокей
всі відео: Хокей
Баскетбол
Збірна України
Суперліга
Єврокубки
Українські легіонери
НБА
В Європі
всі новини: Баскетбол
всі відео: Баскетбол
Olympics
Краків-2023
Париж-2024
Пекін-2022
Токіо-2020
Олімпійський рух
всі новини: Olympics
всі відео: Olympics
Авто/мото
Формула-1
МотоGP
Автоспорт
Мотоспорт
всі новини: Авто/мото
всі відео: Авто/мото
Літні
Велоспорт
Гімнастика
Веслування академічне
Веслування на байдарках і каное
Легка атлетика
Настільний теніс
Плавання
Стрибки у воду
Кульова стрільба
Стрільба з лука
Регбі
Артистичне плавання
Сучасне п'ятиборство
Тріатлон
Важка атлетика
Фехтування
Художня гімнастика
Водне поло
всі новини: Літні
всі відео: Літні
Зимові
Фрістайл
Фігурне катання
Лижні гонки
Скелетон
Санний спорт
Сноубординг
Стрибки з трампліну
Лижне двоборство
Гірські лижі
Ковзанярський спорт
Шорт-трек
всі новини: Зимові
всі відео: Зимові
Інші
Американський футбол
Армрестлінг
Більярд
Екстрім
Кіберспорт
Спортивна рибалка
Бодібілдінг
Фітнес
Шахи
Решта
Міні-футбол
Пляжний футбол
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