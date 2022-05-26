Чоловіча збірна України з перемоги стартувала в Золотій Євролізі
Чоловіча збірна України вдруге обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги
Синьо-жовті всі матчі проводять на виїзді
26 травня 22:40
Чоловіча збірна України обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги з рахунком 3:1. У першій зустрічі синьо-жовті також здобули перемогу.
Варто відзначити, що команда України всі матчі проводить на виїзді.
Золота Євроліга-2022. чоловіки
Україна - Хорватія 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:17)
Турнірна таблиця
1. Україна - 2 матч, 6 очок
2. Іспанія - 1, 2
3. Данія - 1, 1
4. Хорватія - 2, 0
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