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Волейбол. Золота Євроліга 2022

Чоловіча збірна України вдруге обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги

Синьо-жовті всі матчі проводять на виїзді
Волейбол
26 травня 22:40
Чоловіча збірна України вдруге обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України обіграла команду Хорватії в матчі Золотої Євроліги з рахунком 3:1. У першій зустрічі синьо-жовті також здобули перемогу.

Варто відзначити, що команда України всі матчі проводить на виїзді.

Золота Євроліга-2022. чоловіки

Україна - Хорватія 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:17)

Турнірна таблиця

1. Україна - 2 матч, 6 очок

2. Іспанія - 1, 2

3. Данія - 1, 1

4. Хорватія - 2, 0


Рене Тер Велде
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Новини: Волейбол

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