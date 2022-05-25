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Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Хорватія - Україна

Чоловіча збірна України з перемоги стартувала в Золотій Євролізі

Синьо-жовті всі матчі грають в гостях
Волейбол
25 травня 22:58
Чоловіча збірна України з перемоги стартувала в Золотій Євролізі

У стартовому матчі Золотої Євроліги-2022 чоловіча збірна України обіграла команду Хорватії з рахунком 3:1.

Відзначимо, що через війну в Україні наша національна команда всі матчі грає у гостях.

Золота Євроліга-2022. чоловіки

Україна - Хорватія 3:1 (25:15, 25:20, 21:25, 25:22)


Турнірна таблиця

1. Україна - 1 матч, 3 очка

2. Іспанія - 1, 2

3. Данія - 1, 1

4. Хорватія - 1, 0

Нагадаємо, раніше свій матч в Золотій Євролізі виграла жіноча збірна України.

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