Чоловіча збірна України з перемоги стартувала в Золотій Євролізі
Синьо-жовті всі матчі грають в гостях
25 травня 22:58
У стартовому матчі Золотої Євроліги-2022 чоловіча збірна України обіграла команду Хорватії з рахунком 3:1.
Відзначимо, що через війну в Україні наша національна команда всі матчі грає у гостях.
Золота Євроліга-2022. чоловіки
Україна - Хорватія 3:1 (25:15, 25:20, 21:25, 25:22)
Турнірна таблиця
1. Україна - 1 матч, 3 очка
2. Іспанія - 1, 2
3. Данія - 1, 1
4. Хорватія - 1, 0
Нагадаємо, раніше свій матч в Золотій Євролізі виграла жіноча збірна України.
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