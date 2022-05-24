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Дивіться на XSPORT! Сьогодні жіноча збірна України розпочинає розіграш Золотої Євроліги

Команда в оновленому складі підійшла до турніру
Волейбол
13:21
Дивіться на XSPORT! Сьогодні жіноча збірна України розпочинає розіграш Золотої Євроліги
Фото: ФВУ

Сьогодні, 24 травня, жіноча збірна України з волейболу проведе перший матч в рамках розіграшу Золотої Євроліги.

Суперницями українок стануть представниці Румунії. Команди останнього разу зустрічалися на чемпіонаті Європи-2021, де «синьо-жовті» в трьох сетах переграли суперниць.

Але з тієї гри команди суттєво змінили склад. Судячи з заявки, румунки не зможуть розраховувати на свою лідерку Алексію Керуцашу, а українки залишилися без досвідчений Олесі Рихлюк, Надії Кодоли та ще декількох виконавиць, які стояли у старті на Євроволей-2021.

Склад збірної України на Золоту Євролігу-2022:

пасуючі: Дар’я Великоконь, Олена Рудик;

блокуючі: Марина Мазенко, Вікторія Даньчак, Світлана Дорсман, Анастасія Маєвська;

догравальниці: Юлія Бойко, Карина Денисова, Олександра Міленко, Олександра Биценко;

діагональніАнна Харчинська, Євгенія Хобер;

ліберо: Христина Нємцева, Олександра Кутнякова.

Трансляцію матчу дивіться на телеканалі XSPORT та порталі XSPORT.ua. Початок – о 17:00.

Олег Шумейко-молодший
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збірна України (волейбол)

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