Дивіться на XSPORT! Сьогодні жіноча збірна України розпочинає розіграш Золотої Євроліги

Команда в оновленому складі підійшла до турніру

Фото: ФВУ

Сьогодні, 24 травня, жіноча збірна України з волейболу проведе перший матч в рамках розіграшу Золотої Євроліги.



Суперницями українок стануть представниці Румунії. Команди останнього разу зустрічалися на чемпіонаті Європи-2021, де «синьо-жовті» в трьох сетах переграли суперниць.

Але з тієї гри команди суттєво змінили склад. Судячи з заявки, румунки не зможуть розраховувати на свою лідерку Алексію Керуцашу, а українки залишилися без досвідчений Олесі Рихлюк, Надії Кодоли та ще декількох виконавиць, які стояли у старті на Євроволей-2021.

Склад збірної України на Золоту Євролігу-2022:

пасуючі: Дар’я Великоконь, Олена Рудик;

блокуючі: Марина Мазенко, Вікторія Даньчак, Світлана Дорсман, Анастасія Маєвська;

догравальниці: Юлія Бойко, Карина Денисова, Олександра Міленко, Олександра Биценко;

діагональні: Анна Харчинська, Євгенія Хобер;

ліберо: Христина Нємцева, Олександра Кутнякова.

Трансляцію матчу дивіться на телеканалі XSPORT та порталі XSPORT.ua. Початок – о 17:00.