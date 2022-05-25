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Стронгмен. Кубок України

Слідкуйте за підготовкою до чемпіонату світу на XSPORT. Сьогодні збірна України розпочне шлях в Золотій Євролізі

Українці зустрінуться з одним з фаворитів квартету – Хорватією
Волейбол
13:13
Слідкуйте за підготовкою до чемпіонату світу на XSPORT. Сьогодні збірна України розпочне шлях в Золотій Євролізі
Фото: ФВУ

Слідом за жіночою командою сьогодні, 25 травня, стартує в Золотій Євролізі-2022 і чоловіча збірна України.

Українці, для яких турнір стане також і підготовкою до чемпіонату світу-2022, в першому офіційному матчі після початку повномасштабного вторгнення росії зіграють з національною командою Хорватії. Початок – о 20:30.

Угіс Крастіньш викликав на змагання доволі експериментальний склад – без номінальних діагональних:

Зв’язуючі: Юрій Синиця, Віталій Щитков;

Ліберо: Денис Фомін, Горден Брова, Дмитро Канаєв;

Центральні блокуючі: Максим Дрозд, Юрій Семенюк, Андрій Рогожин;

Догравальники: Олег Плотницький, Тимофій Полуян, Євгеній Кісілюк, Ілля Ковальов, Олег Шевченко, Віталій Кучер.

Матчі України в рамках Золотої Євроліги дивіться на телеканалі XSPORT

Олег Шумейко-молодший
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збірна України (волейбол)

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