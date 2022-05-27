«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії

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Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Угіс Крастіньш поділився думками щодо гравців національної команди, які розірвали контракти з російськими клубами після початку повномасштабного вторгнення рф:



Вважаю, що головне є те, що вони розірвали контракти з російськими клубами, і ніхто з них там більше не грає. Що трохи складно для мене (зрозуміти), так це те, що деякі люди це не сприймають. Зараз у цій військовій ситуації уся Європа, увесь світ, усі мої друзі, з якими я розмовляв, допомагають Україні тим чи іншим чином. Ми намагаємося допомогти українцям. Тож коли уся Європа і увесь світ об'єднані для цього, то сварки в Україні між своїми громадянами - мені це важко сприймати.

Про це складно говорити, тому що ми не можемо це роз'єднати ці речі. Добре, хлопці пішли у російський чемпіонат, щоб розвиватися, а не тому що там, як кажуть, «шалені гроші». І зараз кидатися у них камінням через це – я не схвалюю таке.