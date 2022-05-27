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Волейбол. Золота Євроліга 2022

«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії

Синиця та Ковальов розірвали контракти з клубами після початку повномасштабного вторгнення
Волейбол
12:57
«Це сильні рішення». Головний тренер збірної України став на захист волейболістів, які грали в росії
Фото: cev.eu

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Угіс Крастіньш поділився думками щодо гравців національної команди, які розірвали контракти з російськими клубами після початку повномасштабного вторгнення рф:

Перш за все, що я можу сказати про цю ситуацію, вона складна з одного боку, але, як відомо, ці гравці розірвали свої контракти (з російськими клубами). Жоден з них не має ніяких зв'язків з російськими клубами. Зараз ми говоримо, хто це зробив перший, хто другий... На мою думку, це сильні рішення, тому що ніхто не знав, як розвиватиметься війна,

Вважаю, що головне є те, що вони розірвали контракти з російськими клубами, і ніхто з них там більше не грає. Що трохи складно для мене (зрозуміти), так це те, що деякі люди це не сприймають. Зараз у цій військовій ситуації уся Європа, увесь світ, усі мої друзі, з якими я розмовляв, допомагають Україні тим чи іншим чином. Ми намагаємося допомогти українцям. Тож коли уся Європа і увесь світ об'єднані для цього, то сварки в Україні між своїми громадянами - мені це важко сприймати.

Про це складно говорити, тому що ми не можемо це роз'єднати ці речі. Добре, хлопці пішли у російський чемпіонат, щоб розвиватися, а не тому що там, як кажуть, «шалені гроші». І зараз кидатися у них камінням через це – я не схвалюю таке.

Нагадаємо, що українці після двох матчів очолюють групу B Золотої Євроліги.

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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Угіс Крастіньш збірна України (волейбол)

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