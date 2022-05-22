Збірна України в прямому ефірі. Телеканал XSPORT покаже матчі Золотої Євроліги
У вісімці кращих – молодіжна збірна України кваліфікувалася на Євро-2022
Українки стали другими у своєму квартеті
17:34
Фото: cev.eu
Жіноча збірна України U-21 вийшла на чемпіонат Європи-2022.
Українки перемогли команди Угорщини (3:1) та Чехії (3:2) і поступилися Польщі (1:3). На Євро-2022 «синьо-жовті» кваліфікувалися завдяки кращим показникам серед других команд груп, аніж у Португалії.
Учасники чемпіонату Європи-2022, який пройде з 12 по 17 липня в Італії:
Італія, Польща, Україна, Сербія, Данія, Австрія, Ізраїль, Туреччина.
Нагадаємо, що XSPORT буде транслювати матчі збірних України в рамках Золотої Євроліги.
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