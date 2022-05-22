«Вакіфбанк» вперше з 2018 виграв Лігу чемпіонів, завоювавши 5 з 5 титулів за сезон

Турецький колектив в чотирьох партіях переграв «Конельяно»

Вакіфбанк / Фото: cev.eu

Завершився розіграш жіночої Ліги чемпіонів з волейболу.



Другий рік поспіль в фіналі зустрілися «Конельяно» та «Вакіфбанк». На відміну від минулорічного розіграшу, на цей раз перемогу здобули представниці Туреччини. Діагональні італійського колективу Паола Егону вкотре продемонструвала свої бомбардирські навички, ставши найрезультативнішою гравчинею матчу (39 очок), але її команда змогла виграти лише одну партію.

Відзначимо, що крім ЛЧ «Вакіфбанк» виграв всі національні трофеї – Кубок, Суперкубок та чемпіонат – а також клубний чемпіонат світу.

Ліга чемпіонів. Суперфінал. Жінки

«Конельяно» – «Вакіфбанк» 1:3 (22:25, 21:25, 25:23, 21:25)

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