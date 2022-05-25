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Волейболістка збірної Бразилії на 4 року відсторонена від змагань за порушення антидопінгових правил

Тандара свою провину не визнає
Волейбол
18:10
Волейболістка збірної Бразилії на 4 року відсторонена від змагань за порушення антидопінгових правил

Олімпійський комітет Бразилії повідомив про позитивну допінгу-пробі волейболістки збірної Тандар напередодні півфіналу Олімпійських ігор в Токіо. Тандара здала позитивний допінг-тест 7 липня, коли національна команда тренувалася в Сакуареме.

У неї виявили остарин, який відноситься до класу селективних модуляторів андрогенових рецепторів. Речовина заборонено в Бразилії. Його ефект аналогічний тому, що дають анаболічні стероїди - збільшення м'язової маси без збільшення ваги. Велосипедисти, бігуни і важкоатлети входять в число спортсменів з найбільшою кількістю дискваліфікацій за вживання остарина.

Засідання антидопінгового суду спортивної юстиції Бразилії тривало вісім годин і арбітри прийняли одноголосне рішення. Тандара свою провину не визнає.

«Я ніколи не говорила про цю справу про допінгу, тому що була сповнена рішучості довести свою невинність. І це до сих пір так. Мене засуджують за те, чого я не робила - і Бог це знає. Я пишаюся своєю кар'єрою. Моє життя - волейбол, і кожен, хто мене знає, розуміє, що я не зробила б нічого, що могло б зруйнувати мою кар'єру, яку я так довго будувала. Я не погоджуюся з рішенням. Я буду боротися, щоб довести свою невинність. Почуття несправедливості засмучує, але за допомогою всіх вас я подолаю цей момент і перетворю цю ситуацію в запал, який допоможе мені перемогти в цій битві».

Тандару дискваліфіковано з 5 серпня 2021 року. Бразилійку також позбавлять срібної медалі Олімпіади-2020.

Рене Тер Велде
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