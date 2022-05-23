«Вакіфбанк» вперше з 2018 виграв Лігу чемпіонів, завоювавши 5 з 5 титулів за сезон
«Закса» другий раз поспіль виграла Лігу чемпіонів
«Трентіно» не вдалося взяти реванш за поразку в минулорічному суперфіналі
09:13
Фото: cev.eu
Завершився розіграш чоловічої Ліги чемпіонів з волейболу.
Другий рік поспіль в суперфіналі зустрілися представники Польщі та Італії «Закса» та «Трентіно». Як і у минулорічному розіграші, перемогу завоювали поляки – цього разу в трьох сетах.
Найрезультативнішим гравцем матчу став догравальник «Закси» Каміл Семенюк, який записав до свого доробку 27 очок.
Ліга чемпіонів. Суперфінал. Чоловіки
«Трентіно»– «Закса» 0:3 (22:25, 20:25, 30:32)
Нагадаємо, що жіночу Лігу чемпіонів виграв «Вакіфбанк».
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