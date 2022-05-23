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«Закса» другий раз поспіль виграла Лігу чемпіонів

«Трентіно» не вдалося взяти реванш за поразку в минулорічному суперфіналі
Волейбол
09:13
«Закса» другий раз поспіль виграла Лігу чемпіонів
Фото: cev.eu

Завершився розіграш чоловічої Ліги чемпіонів з волейболу.

Другий рік поспіль в суперфіналі зустрілися представники Польщі та Італії «Закса» та «Трентіно». Як і у минулорічному розіграші, перемогу завоювали поляки – цього разу в трьох сетах.

Найрезультативнішим гравцем матчу став догравальник «Закси» Каміл Семенюк, який записав до свого доробку 27 очок.

Ліга чемпіонів. Суперфінал. Чоловіки

«Трентіно»– «Закса» 0:3 (22:25, 20:25, 30:32)

Нагадаємо, що жіночу Лігу чемпіонів виграв «Вакіфбанк».

Олег Шумейко-молодший
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Трентіно Закса

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