«Закса» другий раз поспіль виграла Лігу чемпіонів

«Трентіно» не вдалося взяти реванш за поразку в минулорічному суперфіналі

Фото: cev.eu

Завершився розіграш чоловічої Ліги чемпіонів з волейболу.



Другий рік поспіль в суперфіналі зустрілися представники Польщі та Італії «Закса» та «Трентіно». Як і у минулорічному розіграші, перемогу завоювали поляки – цього разу в трьох сетах.

Найрезультативнішим гравцем матчу став догравальник «Закси» Каміл Семенюк, який записав до свого доробку 27 очок.

Ліга чемпіонів. Суперфінал. Чоловіки

«Трентіно»– «Закса» 0:3 (22:25, 20:25, 30:32)

Нагадаємо, що жіночу Лігу чемпіонів виграв «Вакіфбанк».