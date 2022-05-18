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Стронгмен. Командний чемпіонат України. Фінал

Збірна України двічі перемогла команду, яка замінить росію на чемпіонаті світу-2022

За два ігрових дні вийшло 7:2 за партіями на користь українок
Волейбол
13:39
Збірна України двічі перемогла команду, яка замінить росію на чемпіонаті світу-2022
Жіноча збірна України на чемпіонаті Європи-2021 / Фото: cev.eu

Жіноча збірна України по волейболу зіграла два контрольних матчі з національною командою Хорватії, яка на майбутньому чемпіонат світу замінить росію.

Українки виграли в обох матчах – команди по домовленості провели матчі з 4-х (3:1) та п’яти (4:1) партій.

Головний тренер колективу Іван Петков після ігор розповів про подальший план підготовки:

Для нас зараз головне не результат, а те, як ми граємо. Попереду ще тиждень тренувань, і я сподіваюся, що команда обов'язково додасть. На жаль, з незалежних від нас причин не відбудуться товариські ігри зі збірною Боснії та Герцеговини, які ми планували провести 20 та 21 травня. А знайти іншого спаринг-партнера найближчими днями навряд чи вдасться. Що ж, швидше за все, далі готуватимемося вже без контрольних матчів.

Розклад матчів групового етапу Золотої Євроліги-2022 в групі C:

24 травня

Румунія – Україна 17:00

25 травня

Україна – Румунія 17:00

2 червня

Україна – Угорщина 19:00

4 червня

Угорщина – Україна 19:00

Нагадаємо, що українські першості завершилися достроково – вперше в історії чемпіоном України стали «Епіцентр-Подоляни».

Джерело: sport.ua Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (волейбол) Золота Євроліга

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