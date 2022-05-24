Збірна України прикро поступилася на старті Золотої Євроліги

В четвертій партії українки вели в рахунку 15:6

Жіноча збірна України з волейболу зіграла перший матч в рамках Золотої Євроліги-2022.



В стартовому матчі турніру українки в п’яти сетах поступилися національній команді Румунії. Перша партія стала «холодним душем» для «синьо-жовтих». Було помітно, що пауза через вторгнення росії дає про себе знати – багато браку в передачах та деякі непорозуміння на майданчику. Але вже зі старту другого сету українки заграли набагато краще.

Заграла кутова Олександра Міленко, яка з 24-а очками стала найкращим бомбардиром матчу, а в захисті не давала суперницям добивати до підлоги ліберо Христина Нємцева. Більш розкуто почала грати Дар’я Великоконь, яка знайшла потрібну висоту та темп для атак своїх гравчинь.

Наші дівчата спіймали кураж і здавалося, що все завершиться перемогою українок в чотирьох сетах. Якщо і траплялися дрібні помилки, то якимось магічним чином м’яч, який ледве перелітав через сітку, падав на підлогу зі сторони майданчика румунок. І так було до рахунку 15:6 у четвертій партії. Але чи то дівчата трохи розслабилися, чи то друге дихання з’явилося у господарок майданчика, та малюнок гри змінився в інший бік.

Українки трохи «попливли» в прийомі, та і на блоці румунки почали чіпляти багато м’ячів. Іван Петков не хотів програвати дебютний матч, і намагався пересмикнути замінами, та повернення на майданчик Олександри Буценко змін не принесло, і за декілька розіграшів Карина Денисова повернулася. На «20-и» румунки вперше за сет дістали українок, а вже за декілька розіграшів здобули перемогу у партії і перевели гру на тай-брейк.

П’ята партія розпочалася під диктовку збірної України, і змінювалися майданчиками команди при рахунку 8:5 на користь «синьо-жовтих». Та на іншій стороні у наших дівчат не задалося і наступні три розіграші вони програли. В кінцівці партії малюнок гри українок став більш простим – велика кількість передач летіли на Міленко, та румунки часто вистроювали напроти неї стіну зі своїх рук.

Господарки майданчика дотиснули та з рахунком 15:12 виграли вирішальний сет, а з ним і матч – 3:2.

Золота Євроліга. Група C.

«Румунія» – «Україна» 3:2 (25:15, 22:25, 19:25, 25:21, 15:12)

Нагадаємо, що матчі України в рамках Золотої Євроліги дивіться на телеканалі XSPORT. Завтра українки проведуть гру-відповідь з румунками, а чоловіча національна команда дебютує матчем з Хорватією.