Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:30
live
Інформаційний марафон
20:30
Бокс. Чемпіонат світу. Жінки. Фінал. Стамбул

Збірна України в прямому ефірі. Телеканал XSPORT покаже матчі Золотої Євроліги

Чоловіча і жіноча команди будуть намагатися потрапити до Ліги націй
Волейбол
20:41
Збірна України в прямому ефірі. Телеканал XSPORT покаже матчі Золотої Євроліги

Матчі чоловічої та жіночої збірних України з волейболу в рамках Золотої Євроліги в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Золота Євроліга – це можливість для наших команд отримати ігрову практику, набрати рейтингові очки і спробувати пробитися до Ліги націй, найпрестижнішого щорічного турніру національних команд.

Розклад матчів чоловічої збірної:

  • 25 травня, 20:30 – Хорватія

  • 26 травня, 20:30 – Хорватія

  • 28 травня, 19:00 – Іспанія

  • 29 травня, 19:00 – Іспанія

  • 3 червня, 19:00 – Данія

  • 4 червня, 19:00 – Данія

Варто відзначити, що для команди Угіса Крастіньша Золота Євроліга також є частиною підготовки до чемпіонату світу. Всі матчі нашій збірній доведеться провести на виїзді.

Розклад матчів жіночої команди:

  • 24 травня, 17:00 – Румунія

  • 25 травня, 17:00 – Румунія

  • 2 червня, 19:00 – Угорщина

  • 4 червня, 19:00 – Угорщина

Нагадаємо, чемпіонат України з волейболу достроково завершено через війну, котру розв’язала росія.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Волейбол

Збірна України в прямому ефірі. Телеканал XSPORT покаже матчі Золотої Євроліги
Збірна України в прямому ефірі. Телеканал XSPORT покаже матчі Золотої Євроліги
20:41
Збірна України двічі програла команді, яка замінить росію на чемпіонаті світу-2022
Збірна України двічі програла команді, яка замінить росію на чемпіонаті світу-2022
18 травня 13:39
Чемпіонат України достроково завершено, «Епіцентр-Подоляни» і «Прометей» здобули золото
Чемпіонат України достроково завершено, «Епіцентр-Подоляни» і «Прометей» здобули золото
17 травня 16:31
Збірна України проведе два спаринги з учасником чемпіонату світу, який замінив росію
Збірна України проведе два спаринги з учасником чемпіонату світу, який замінив росію
16 травня 13:48
Рихлюк – про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: «Скоро ми ще раз казатимемо про перемогу України!»
Рихлюк – про перемогу Kalush Orchestra на Євробаченні: «Скоро ми ще раз казатимемо про перемогу України!»
15 травня 17:35
Єрещенко: «Бачив, що був Майдан. Хто там був, за кого був, кого вбивали – я й досі не можу зрозуміти»
Єрещенко: «Бачив, що був Майдан. Хто там був, за кого був, кого вбивали – я й досі не можу зрозуміти»
14 травня 11:43
Єрещенко: «Їхав автівкою з Москви до Риги. На деяких школах та радах був знак «Z»
Єрещенко: «Їхав автівкою з Москви до Риги. На деяких школах та радах був знак «Z»
14 травня 11:28
Єрещенко: «Найважче було слухати гімн росії. Коли він лунав, в мене голова була опущена, а на очах з’являлися сльози»
Єрещенко: «Найважче було слухати гімн росії. Коли він лунав, в мене голова була опущена, а на очах з’являлися сльози»
14 травня 10:57
Збірна України продовжує готуватися до Золотої Євроліги і зіграла внічию з Естонією
Збірна України продовжує готуватися до Золотої Євроліги і зіграла внічию з Естонією
14 травня 08:21
Всі новини

Популярні новини

Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Шевченко назвав топ-футболіста, який найбільше підтримав Україну
Футбол Футбол в Європі
18 травня 19:59
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Вперше після Майка Тайсона. Усик став першим супертяжем в 21 столітті, який очолив P4P від The Ring
Бокс Професійний бокс
13 травня 09:05
2
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Тато буде дуже незадоволений. Сина Холіфілда важко нокаутував джорнімен. Відео
Бокс Професійний бокс
15 травня 09:05
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Дружина Усика підтримала Одесу відвертим фото
Бокс Професійний бокс
13 травня 12:23
1
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Ексклюзив
Болдирєв: «Навіть руські кажуть, що росії п*здець. У неї немає ні друзів, ні сусідів. Вони в крові і кістках»
Інші
14 травня 10:08
Всі новини