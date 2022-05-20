Збірна України в прямому ефірі. Телеканал XSPORT покаже матчі Золотої Євроліги

Чоловіча і жіноча команди будуть намагатися потрапити до Ліги націй

Матчі чоловічої та жіночої збірних України з волейболу в рамках Золотої Євроліги в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Золота Євроліга – це можливість для наших команд отримати ігрову практику, набрати рейтингові очки і спробувати пробитися до Ліги націй, найпрестижнішого щорічного турніру національних команд.

Розклад матчів чоловічої збірної:

25 травня, 20:30 – Хорватія

26 травня, 20:30 – Хорватія

28 травня, 19:00 – Іспанія

29 травня, 19:00 – Іспанія

3 червня, 19:00 – Данія

4 червня, 19:00 – Данія

Варто відзначити, що для команди Угіса Крастіньша Золота Євроліга також є частиною підготовки до чемпіонату світу. Всі матчі нашій збірній доведеться провести на виїзді.

Розклад матчів жіночої команди:

24 травня, 17:00 – Румунія

25 травня, 17:00 – Румунія

2 червня, 19:00 – Угорщина

4 червня, 19:00 – Угорщина

Нагадаємо, чемпіонат України з волейболу достроково завершено через війну, котру розв’язала росія.