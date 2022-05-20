Збірна України в прямому ефірі. Телеканал XSPORT покаже матчі Золотої Євроліги
Матчі чоловічої та жіночої збірних України з волейболу в рамках Золотої Євроліги в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.
Золота Євроліга – це можливість для наших команд отримати ігрову практику, набрати рейтингові очки і спробувати пробитися до Ліги націй, найпрестижнішого щорічного турніру національних команд.
Розклад матчів чоловічої збірної:
-
25 травня, 20:30 – Хорватія
-
26 травня, 20:30 – Хорватія
-
28 травня, 19:00 – Іспанія
-
29 травня, 19:00 – Іспанія
-
3 червня, 19:00 – Данія
-
4 червня, 19:00 – Данія
Варто відзначити, що для команди Угіса Крастіньша Золота Євроліга також є частиною підготовки до чемпіонату світу. Всі матчі нашій збірній доведеться провести на виїзді.
Розклад матчів жіночої команди:
-
24 травня, 17:00 – Румунія
-
25 травня, 17:00 – Румунія
-
2 червня, 19:00 – Угорщина
-
4 червня, 19:00 – Угорщина
Нагадаємо, чемпіонат України з волейболу достроково завершено через війну, котру розв’язала росія.
Коментарі 0