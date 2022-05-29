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Збірна України здобула третю перемогу в Золотій Євролізі, обігравши на виїзді Іспанію

Кращий гравець матчу - Плотницький, який приніс «синьо-жовтим» 22 очка
Волейбол
10:09
Збірна України здобула третю перемогу в Золотій Євролізі, обігравши на виїзді Іспанію

Збірна України обіграла Іспанію в матчі третього туру групи B Золотої Євроліги.

Україна - Іспанія 3:1 (25:23, 31:29, 22:25, 25:22)

Стартовий склад: Плотницький (22 очка), Дрозд (11 очок), Ковальов (13 очок), Семенюк (10 очок), Полуян (18 очок), Щитков (1), Брова (л).

Відео матчу:

Україна з трьома перемогами продовжує лідирувати в своєму квартеті.

Турнірна таблиця групи B:

Наступний матч підопічні Угіса Крастіньша проведуть сьогодні, 29 травня, знову проти Іспанії. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі XSPORT. Початок - о 19:00.

Сергій Лук'яненко
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Новини: Волейбол

Збірна України здобула третю перемогу в Золотій Євролізі, обігравши на виїзді Іспанію
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