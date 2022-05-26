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Джерело. Учасник двох Олімпійських ігор затриманий за держзраду – здавав позиції ЗСУ

Важкоатлета заарештували на Харківщині
Важка атлетика
07:52
Джерело. Учасник двох Олімпійських ігор затриманий за держзраду – здавав позиції ЗСУ

За інформацією Телеграм-каналу Труха, в Чугуєва Харківської області заарештували колишнього важкоатлета Геннадія Красильникова.

Джерела повідомили, що учасник Олімпійських ігор в Сіднеї в 2000-му і Афінах в 2004-му здавав росіянам позиції ЗСУ.

Також зазначається, що затриманий у 2014-му році евакуював людей із зони проведення АТО і надавав їм гуманітарну допомогу.
Карен Агабекян
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Новини: Важка атлетика

Джерело. Учасник двох Олімпійських ігор затриманий за держзраду – здавав позиції ЗСУ
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