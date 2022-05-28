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Сьогодні стартує чемпіонат Європи з важкої атлетики. Україну представлять 18 спортсменів

Пряму трансляцію континентальної першості дивіться на телеканалі XSPORT
Важка атлетика
12:54
Сьогодні стартує чемпіонат Європи з важкої атлетики. Україну представлять 18 спортсменів
Марія Гангур / Фото - Facebook
З 28 травня по 5 червня в Тирані (Албанія) пройде чемпіонат Європи з важкої атлетики.

Українську команду на цьому турнірі представлять 18 спортсменів.

До титулованих українських важкоатлетів приєдналися і юні представники України, які голосно заявили про себе на недавній планетарній першості серед юніорів – абсолютний чемпіон Богдан Гоза, чемпіон Максим Домбровський і призерки Світлана Самуляк і Аліна Захарченко
Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022:

Чоловіки: Дмитро Вороновський (55 кг), Віталій Смочек (73 кг), Максим Домбровський, Руслан Кожакін (обидва – 89 кг), Олексій Хандусь, Антон Сердюков (обидва – 96 кг), Євген Янцевич, Ілля Москаленко (обидва – 102), Богдан Гоза (109 кг), Олег Ганзенко (+109 кг).

Жінки: Ангеліна Ломачинська (49 кг), Каміла Конотоп, Світлана Самуляк (обидві – 55 кг), Аліна Захарченко, Ольга Івженко (обидві – 59 кг), Марія Гангур, Марія Тимощук (обидві – 64 кг), Ірина Деха, Аліна Марущак (обидві – 81 кг), Валентина Кисіль, Анастасія Маневська (обидві – 87 кг), Христина Бородіна (+87 кг).
Пряму трансляцію з чемпіонату Європи дивіться на телеканалі XSPORT.

Напередодні срібний призер Олімпіади-2004 з важкої атлетики та особистий тренер Валентини Кисіль – Ігор Разорьонов в інтерв'ю XSPORT розповів про мотивацію жіночої збірної з важкої атлетики напередодні чемпіонату Європи, підтримки НОК і єднання в команді.


Володимир Кириченко
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