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Срібний призер Олімпіади-2004: «Дівчата прагнуть гарно виступити на чемпіонаті Європи та підтримати наших захисників»

Ігор Разорьонов розповів XSPORT про підготовку команди до турніру в Албанії
Важка атлетика
15:41
Срібний призер Олімпіади-2004: «Дівчата прагнуть гарно виступити на чемпіонаті Європи та підтримати наших захисників»
Юрій Кучінов та Ігор Разорьонов під час активної кар'єри Ігоря / фото - Федерація важкої атлетики України

Срібний призер Олімпіади-2004 з важкої атлетики та особистий тренер Валентини Кисіль - Ігор Разорьонов в інтерв’ю XSPORT розповів про мотивацію жіночої збірної з важкої атлетики напередодні чемпіонату Європи, підтримку НОК та єднання в команді.

Про мотивацію

«Мотивація у кожної спортсменки висока. В першу чергу, дівчата прагнуть гарно виступити та підтримати наших захисників на передовій».

Про умови для підготовки

«НОК наразі створює усі можливі умови для підготовки. Завдяки Сергію Назаровичу Бубці ми маємо змогу тренуватися та готуватися до ЧЄ! Сергій Бубка приїздив до нас особисто. Питав про стан спортсменів. Привіз усім подарунки, одягнув в олімпійську форму, тому команда буде представлена у новому гарному екіпіруванні».

Про єднання українців

«Я ніколи раніше не бачив країну такою згуртованою. Ми хочемо продемонструвати на змаганнях силу духу українського народу!»

Про відсутність паніки на зборах перед турніром

«Ніхто зі спортсменів не покинув бази, паніки не було. Усі зібралися, стали одним цілим та залишилися на зборах».

Зазначимо, що на минулому чемпіонаті Європи, який в 2021 році приймала москва, Україна посіла перше загальнокомандне місце.

Олег Шумейко-молодший
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Новини: Важка атлетика

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