Сьогодні стартує чемпіонат Європи з важкої атлетики. Україну представлять 18 спортсменів
Українська важкоатлетка завоювала відразу три медалі в перший день ЧЄ
Змагання в прямому ефірі транслює XSPORT
09:38
У столиці Албанії, Тирані, стартував чемпіонат Європи з важкої атлетики.
Уже в перший змагальний день медальний залік збірної України поповнився трьома нагородами.
25-річна Ангеліна Ломачинська, виступаючи у ваговій категорії до 49 кг, здобула золото в ривку, бронзу в поштовху і срібло в сумі двоборства.
Нагадаємо, чемпіонат Європи проходить з 28 травня по 5 червня. Україну на ньому представляють 18 спортсменів.
За прямою трансляцією ЧЄ ви можете стежити на телеканалі XSPORT.
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