Українська важкоатлетка завоювала відразу три медалі в перший день ЧЄ

Змагання в прямому ефірі транслює XSPORT

У столиці Албанії, Тирані, стартував чемпіонат Європи з важкої атлетики.

Уже в перший змагальний день медальний залік збірної України поповнився трьома нагородами.

25-річна Ангеліна Ломачинська, виступаючи у ваговій категорії до 49 кг, здобула золото в ривку, бронзу в поштовху і срібло в сумі двоборства.

Нагадаємо, чемпіонат Європи проходить з 28 травня по 5 червня. Україну на ньому представляють 18 спортсменів.

За прямою трансляцією ЧЄ ви можете стежити на телеканалі XSPORT.