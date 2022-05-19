Відомий склад збірної України на чемпіонат Європи-2022

На дорослих змаганнях виступлять чотири призери юніорської світової першості

Аліна Марущак / Фото: facebook.com/uwf.net.ua

Відома заявка збірної України на чемпіонат Європи-2022 з важкої атлетики, який відбудеться в Албанії з 28 травня по 5 червня.



До титулованих українських важкоатлетів приєдналися і юні представники України, які гучно заявили про себе на нещодавній планетарній першості серед юніорів – абсолютний чемпіон Богдан Гоза, чемпіон Максим Домбровський та призерки Світлана Самуляк і Аліна Захарченко.

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2022:

Чоловіки: Дмитро Вороновський (55 кг), Віталій Смочек (73 кг), Максим Домбровський, Руслан Кожакін (обидва – 89 кг), Олексій Хандусь, Антон Сердюков (обидва – 96 кг), Євгеній Янцевич, Ілля Москаленко (обидва – 102 кг), Богдан Гоза (109 кг), Олег Ганзенко (+109 кг).

Жінки: Ангеліна Ломачинська (49 кг), Каміла Конотоп, Світлана Самуляк (обидві – 55 кг), Аліна Захарченко, Ольга Івженко (обидві – 59 кг), Марія Гангур, Марія Тимощук (обидві – 64 кг), Ірина Деха, Аліна Марущак (обидві – 81 кг), Валентина Кісіль, Анастасія Манєвська (обидві – 87 кг), Кристина Бородіна (+87 кг).

Нагадаємо, що срібна призерка юніорського чемпіонату світу зникла після свого виступу.