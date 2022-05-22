Українські вільники завоювали 17 медалей на турнірі в Бухаресті
Українці стали першими в медальному заліку
14:56
Збірна України з вільної боротьби завоювала 17 медалей і перше загальнокомандне місце на міжнародному турнірі в Бухаресті.
Золоті медалі: Владислав Абрамов (57 кг), Микита Гончаров (65 кг), Іван Семенов (70 кг), Денис Сагалюк (92 кг) і Іван Примаченко (97 кг).
срібні медалі: Микита Абрамов (61 кг), Тимур Гудима (74 кг), Олександр Мамрош (79 кг), Назар Додь (86 кг), Давид Мчелідзе (97 кг) і Альберт Єрмаков (125 кг).
бронзові медалі: Юрій Вовк (61 кг), Микита Зубаль (65 кг), Вадим Танасійчук (70 кг), Вадим Цуркан (74 кг), Алім Месуветов (79 кг), Володимир Дяченко (125 кг).
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