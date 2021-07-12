158 олимпийцев – антирекорд Украины. Министр спорта считает – это хороший результат
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мнением о том, что на Олимпийских играх в Токио выступят 158 украинских олимпийцев – это антирекорд страны:
«Такого сложного времени для подготовки к Олимпиаде не было никогда. Есть спортсмены, которые не восстановились после коронавируса и не завоевали олимпийские лицензии.
На сегодняшний день, 158 украинских спортсменов на Олимпиаде – это хороший результат.
На Олимпиаде я рассчитываю на каждого спортсмена. И на молодого, и на опытного. Молодой спортсмен едет первый раз, у него нет спортивных авторитетов, но есть кураж, уверенность в себе.
Опытным спортсменам нужно выдержать психологическое давление – от них все ожидают результатов.
Весь спортивный мир сейчас оказывается в одинаковых условиях».
Ранее Гутцайт пообещал, что каждый призер ОИ получит денежное вознаграждение.
Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали.
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