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158 олимпийцев – антирекорд Украины. Министр спорта считает – это хороший результат

Вадим Гутцайт объяснил все проблемами в подготовке к Играм коронавирусом
Olympics
22:48
158 олимпийцев – антирекорд Украины. Министр спорта считает – это хороший результат
Фото: Facebook Вадима Гутцайта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мнением о том, что на Олимпийских играх в Токио выступят 158 украинских олимпийцев – это антирекорд страны:

«Такого сложного времени для подготовки к Олимпиаде не было никогда. Есть спортсмены, которые не восстановились после коронавируса и не завоевали олимпийские лицензии.

На сегодняшний день, 158 украинских спортсменов на Олимпиаде – это хороший результат.

На Олимпиаде я рассчитываю на каждого спортсмена. И на молодого, и на опытного. Молодой спортсмен едет первый раз, у него нет спортивных авторитетов, но есть кураж, уверенность в себе.

Опытным спортсменам нужно выдержать психологическое давление – от них все ожидают результатов.

Весь спортивный мир сейчас оказывается в одинаковых условиях».


Ранее Гутцайт пообещал, что каждый призер ОИ получит денежное вознаграждение.

Антирекорд по количеству участников? Украина хорошо выступит на Олимпиаде – вот претенденты на медали.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Остапенко
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