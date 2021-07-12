158 олимпийцев – антирекорд Украины. Министр спорта считает – это хороший результат

Фото: Facebook Вадима Гутцайта

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт поделился мнением о том, что на Олимпийских играх в Токио выступят 158 украинских олимпийцев – это антирекорд страны:

На сегодняшний день, 158 украинских спортсменов на Олимпиаде – это хороший результат.

На Олимпиаде я рассчитываю на каждого спортсмена. И на молодого, и на опытного. Молодой спортсмен едет первый раз, у него нет спортивных авторитетов, но есть кураж, уверенность в себе.

Опытным спортсменам нужно выдержать психологическое давление – от них все ожидают результатов.

Весь спортивный мир сейчас оказывается в одинаковых условиях».