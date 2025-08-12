Футбол – это спорт номер один! Если вы называете себя поклонником спорта, то он, вероятно, находится в сфере ваших интересов. Эта игра уже много лет завоевывает сердца болельщиков по всему миру и дарит незабываемые эмоции.

Этот вид спорта собирает миллионы зрителей на стадионах и у экранов телевизоров, заставляя переживать все драматические моменты с любимой командой. Сегодня - это настоящая религия!

Вот несколько поразительных фактов о футболе:

Футбол – самый популярный вид спорта в мире

Футбол является самым популярным видом спорта в мире, по оценкам, у него 3,5 миллиарда болельщиков по всей планете.

Футбол изобрели в Китае

Сегодня невозможно представить, что футбол зародился в Китае около 476 г. до н.э.

Первой игрой, которую транслировали по телевидению, был футбольный матч

Первым спортивным событием, которое в прямом эфире транслировалось по телевидению, был футбольный матч между Арсеналом и резервистами Арсенала в 1937 году.

Самый длинный футбольный матч в истории длился 3 дня

Он был сыгран между двумя командами из Англии, Стокпорт Каунти и Донкастер Роверс, в 1946 году. Он длился 3 дня, общее время звучания составило 27 часов 20 минут.

Самый дорогой футбольный матч в истории стоил 5,5 миллиарда евро Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года между Манчестер Сити и Челси стал самым дорогим футбольным матчем из когда-либо сыгранных, общая стоимость которого составила 5,5 миллиарда евро.

