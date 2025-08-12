Бело-синие отправились в квалификацию Лиги Европы
Футбол – это спорт номер один! Если вы называете себя поклонником спорта, то он, вероятно, находится в сфере ваших интересов. Эта игра уже много лет завоевывает сердца болельщиков по всему миру и дарит незабываемые эмоции.
Этот вид спорта собирает миллионы зрителей на стадионах и у экранов телевизоров, заставляя переживать все драматические моменты с любимой командой. Сегодня - это настоящая религия!
Вот несколько поразительных фактов о футболе:
Футбол – самый популярный вид спорта в мире
Футбол является самым популярным видом спорта в мире, по оценкам, у него 3,5 миллиарда болельщиков по всей планете.
Футбол изобрели в Китае
Сегодня невозможно представить, что футбол зародился в Китае около 476 г. до н.э.
Первой игрой, которую транслировали по телевидению, был футбольный матч
Первым спортивным событием, которое в прямом эфире транслировалось по телевидению, был футбольный матч между Арсеналом и резервистами Арсенала в 1937 году.
Самый длинный футбольный матч в истории длился 3 дня
Он был сыгран между двумя командами из Англии, Стокпорт Каунти и Донкастер Роверс, в 1946 году. Он длился 3 дня, общее время звучания составило 27 часов 20 минут.
Самый дорогой футбольный матч в истории стоил 5,5 миллиарда евро Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021 года между Манчестер Сити и Челси стал самым дорогим футбольным матчем из когда-либо сыгранных, общая стоимость которого составила 5,5 миллиарда евро.
В этом разделе нашего сайта вы найдете все о футболе: последние новости, интервью с известными игроками и тренерами, результаты матчей, прогнозы аналитиков на значимые будущие противостояния, текстовые и видео важнейших матчей онлайн, трансферные новости и инсайды, а также экспертные оценки всего, что происходит в футбольном мире. А еще мнения наших авторитетных авторов и много интересного из соцсетей звезд футбола и инсайдеров.
Наша редакция следит за всеми событиями в режиме нон-стоп. Футбол сегодня? С нами вы точно не пропустите самое интересное!
Результаты появляются на нашем сайте оперативно – уже через несколько минут после финального свистка. Мы рассказываем о всем, что происходит в украинском футболе, а также следим за новостями из других стран.
С нами вы будете ежедневно получать:
Информацию о том, какой футбол сегодня можно посмотреть в открытых и доступных источниках.
Наша команда журналистов внимательно и активно следит за всеми топовыми турнирами и украинским футболом. Кроме того, мы делаем акцент на матчах сборной Украины и главных международных и континентальных чемпионатах: чемпионат мира, Евро, Копа Америка, Кубок африканских наций.
В архивах хранятся важные материалы о событиях прошлых лет.
Основные темы, которые мы освещаем:
Кубок Украины по футболу.
Жизнь и достижения наших легионеров в иностранных лигах, а также рекорды мировых и украинских звезд отслеживаются не менее тщательно.
Если Лионель Месси создал очередной шедевр, Криштиану Роналду снова стал юбиляром, а нашим соотечественником интересуется клуб из иностранной лиги, вы первыми узнаете об этом у нас!
Сколько голов уже забил Эрлинг Холанд, где сыграет Килиан Мбаппе – обо всем этом вы также узнаете на страницах нашего сайта.
Почему нужно следить за футболом вместе с нами Футбол – это не только наша работа, но и любимое дело.
В редакции работают профессионалы, которые соблюдают журналистские стандарты, проверяют всю информацию, слухи и футбольные новости, публикуют только проверенную информацию. Чтобы получить полную картину, мы берем комментарии экспертов и делимся эксклюзивными интервью. На сайте вы найдете только проверенные данные. Кстати, наш портал первым в Украине сообщил о переходе голкипера Андрея Лунина в «Реал». Футбол в Европе, новости, последние заявления функционеров – от нас не ускользнет ни один инфоповод.
Кроме того, наша команда состоит из молодых авторов и обозревателей со своими взглядами на современный футбол. Они пишут оригинальные материалы и делятся нестандартными мнениями о том или ином событии.
Поэтому советуем всем любителям короля спорта ФУТБОЛА следить за этим разделом. Неважно, какой футбол вам нравится: Лига наций, Лига чемпионов, Лига Европы, другие клубные турниры или национальные лиги. Будьте уверены, здесь вы не пропустите ничего важного и захватывающего!