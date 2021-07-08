Алутхов: «Задача - бороться за медали Олимпийских игр»

Украинский каноист в Токио выступит в двух дисциплинах

Павел Алтухов

Украинский каноист Павел Алтухов рассказал о своих целях на ОИ-2020. В Токио Алтухов выступит в двух дисциплинах – каноэ одиночке (1000 м) и каноэ-двойке (1000 м). Слова Павла приводит пресс-служба Федерации каноэ Украины.

После завоевания лицензии в одиночке не было колебаний относительно старта в двойке на чемпионате Украины, чтобы не распыляться и сосредоточиться на выступлении именно в одиночке?

«Нет, никаких колебаний не было, ведь именно такой была цель – взять лицензии в двух видах программы, ведь именно такие цели мы поставили во время зимней подготовки. Одиночка была первой ступенью, двойка – второй. Слава Богу, нам это удалось сделать, я очень этим доволен. Следующая задача – бороться за медали Олимпийских игр в этих видах программы. Именно над этим и работаем в период подготовки».

Напомним, в Токио сборная Украины отправит наименьшее количество олимпийцев в своей истории.

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