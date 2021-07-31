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Athleten Deutschland раскритиковал МОК из-за «тюремных условий» в Токио-2020

Немецкий спортивный орган настаивает на улучшении карантинных условий на Олимпиаде
Olympics Токио-2020
10:00
Athleten Deutschland раскритиковал МОК из-за «тюремных условий» в Токио-2020
Фото: Getty Images

Athleten Deutschland подверг критике Международный олимпийский комитет (МОК) за разрешение спортсменам проводить карантинный период в «тюремных условиях» на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Профсоюз немецких атлетов утверждает, что в карантинных отелях «недостаточно свежего воздуха», и спортсмены чувствуют себя «брошенными» и вынуждены стирать свою одежду в раковине.

Меры, введенные в отношении тех, у кого был положительный результат теста на COVID-19, были описаны Athleten Deutschland как «ужасные».

Теперь организация призвала МОК «срочно настаивать на существенном улучшении» карантинных условий на фоне опасений спортсменов.

Количество зараженных коронавирусом в Японии превысило 10 тысяч.


Рене Тер Велде
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