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Бах: «Антикоронавирусные меры делают Олимпиаду в Токио самым строгим спортивным событием во всем мире»
Глава МОК – о ситуации с COVID-19 на предстоящих Играх
14:45
Томас Бах / Фото - insidesport.coПрезидент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался относительно ситуации с коронавирусом на Олимпийских играх в Токио.
«Мы были проинформированы оргкомитетом о том, что с 1 по 16 июля в Токио прибыли 15 тысяч спортсменов, официальных представителей, других аккредитованных лиц, в том числе журналистов. Все они были протестированы на коронавирус, из них положительные тесты оказались у очень небольшого числа – 0,1%. Все эти люди были незамедлительно изолированы, риска для жителей Японии эта ситуация не представляет. Все контактировавшие с заболевшими были идентифицированы, все необходимые меры по антиковидному протоколу были приняты. У спортсменов тот же интерес, что и у жителей Японии, – безопасность. По этой причине они приняли и даже приветствовали столь строгие меры предосторожности, которые делают Олимпийские игры в Токио самым строгим спортивным событием не только в Японии, но и во всем мире».
Напомним, большая часть соревнований Олимпиады-2020 состоится при пустых трибунах.
Накануне Бах попросил премьер-министра Японии рассмотреть возможность допуска зрителей на Олимпиаду в Токио, если ситуация с коронавирусом улучшится.