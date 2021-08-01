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«Бавария» поздравила Зверева с победой на Олимпиаде в Токио

Немецкий теннисист в финале одолел Карена Хачанова
Olympics Токио-2020
18:34
«Бавария» поздравила Зверева с победой на Олимпиаде в Токио
Александр Зверев / фото - Бавария

Пятая ракетка мира Александр Зверев – первый в истории олимпийский чемпион по теннису в одиночном разряде из Германии. В финале Токио-2020 Зверев обыграл представителя Олимпийского комитета России Карена Хачанова – 6:3, 6:1.

Многолетний лидер Бундеслиги, мюнхенская «Бавария» поздравила немца с золотой медалью, опубликовав во всех своих соц. сетях фото теннисиста в клубной форме.

Видеообзор финального матча олимпийского теннисного турнира Токио-2020.

Михаил Рыбак
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Теги

Бавария Александр Зверев

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