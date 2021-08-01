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«Бавария» поздравила Зверева с победой на Олимпиаде в Токио
Немецкий теннисист в финале одолел Карена Хачанова
18:34
Александр Зверев / фото - Бавария
Пятая ракетка мира Александр Зверев – первый в истории олимпийский чемпион по теннису в одиночном разряде из Германии. В финале Токио-2020 Зверев обыграл представителя Олимпийского комитета России Карена Хачанова – 6:3, 6:1.
Многолетний лидер Бундеслиги, мюнхенская «Бавария» поздравила немца с золотой медалью, опубликовав во всех своих соц. сетях фото теннисиста в клубной форме.
— FC Bayern München (@FCBayern) August 1, 2021
Herzlichen Glückwunsch zu Olympia-Gold, @AlexZverev!#Tokyo2020 #MiaSanMia pic.twitter.com/6qveD1oqyn
Видеообзор финального матча олимпийского теннисного турнира Токио-2020.
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