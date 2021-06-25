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Без Леброна и Хардена. Определился окончательный состав сборной США в Токио-2020
Баскетбольный турнир на Олимпийских играх стартует 25 июля
07:34
Мужская сборная США по баскетболу / Фото - eurohoopsТренерский штаб сборной США обнародовал окончательный состав команды на Олимпийские игры в Токио. Об этом в Twitter сообщает Брайан Уиндхорст из ESPN.
Состав сборной США (12 баскетболистов):
Защитники: Брэдли Бил («Вашингтон»), Девин Букер («Финикс»), Дрю Холидэй («Милуоки»), Зак Лавин («Чикаго»), Дэмиан Лиллард («Портленд»).
Форварды: Кевин Дюрант («Бруклин»), Джерами Грант («Детройт»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Кевин Лав («Кливленд»), Крис Миддлтон («Милуоки»), Джейсон Тейтум («Бостон»).
Центровой: Бэм Адебайо («Майами»).
Олимпийский баскетбольный турнир в Токио стартует 25 июля. С 10 по 18 июля сборная США проведет контрольные матчи с Австралией (дважды), Аргентиной, Испанией и Нигерией.
А тем временем «Клипперс» переиграли «Финикс» и сократили отставание в финальной серии Западной конференции.
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