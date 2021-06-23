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Без него было бы пусто. Джокович примет участие в Токио-2020

Олимпийский теннисный турнир стартует 24 июля
Olympics Токио-2020
14:53
Без него было бы пусто. Джокович примет участие в Токио-2020
Новак Джокович / Фото - Twitter
Первая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович выступит на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила Федерация тенниса Сербии на своем официальном сайте.

«Мы уже отправили в олимпийский комитет перечень игроков, которые планируют выступить на Играх. Новак – в их числе».


Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.

Накануне АТР обновила рейтинг мужского Тура.
Владимир Кириченко
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Новак Джокович Токио-2020

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