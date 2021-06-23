Экс-тренер Федерера: «Несправедливо, что Джокович не получил того признания, которого заслуживает»
Без него было бы пусто. Джокович примет участие в Токио-2020
Олимпийский теннисный турнир стартует 24 июля
14:53
Новак Джокович / Фото - TwitterПервая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович выступит на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила Федерация тенниса Сербии на своем официальном сайте.
«Мы уже отправили в олимпийский комитет перечень игроков, которые планируют выступить на Играх. Новак – в их числе».
Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
Накануне АТР обновила рейтинг мужского Тура.
Комментарии 0