Бронза Белодед и еще 10 комплектов олимпийских медалей 24 июля
В субботу, 24 июля, в олимпийском Токио были разыграны первые 11 комплектов медалей.
Дзюдо
Сборная Украины открыла счет наградам благодаря дзюдоистке Дарье Белодед, которая завоевала бронзу. Еще одна бронза в весе до 48 кг досталась представительнице Монголии Мунхбатын Уранцэцэг. Олимпийской чемпионкой стала косоварка Дистрия Красники, которая в финале одолела японку Фуну Тонаки.
У мужчин в весе до 60 кг бронзовые медали достались казаху Елдосу Сметову и французу Луке Мхеидзе, а в финале представитель Китайского Тайбэя Ян Юнг-Вэй проиграл японцу Наохиса Такато.
Стрельба из лука
В командном первенстве были разыграны медали в миксте. Бронзу завоевала Мексика, серебро досталось Нидерландам, а олимпийскими чемпионами стали лучники из команды Южной Кореи.
Тхэквондо
У женщин в весовой категории до 49 кг золото взяла Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда, серебро – у испанки Адрианы Сересо Иглесиас, а бронзовые медали достались сербке Тияне Богданович и турчанке Рукие Йылдырым.
У мужчин в весе до 58 кг олимпийским чемпионом стал итальянец Вито Делль’Акуила, серебро досталось Мохамеду Халил Жандуби из Туниса, а бронзовые медали получили россиянин Михаил Артамонов и южнокореец Юн Джан.
Фехтование
Первые медали в женской шпаге распределились следующим образом: Сунь Ивэнь из Китая завоевала золото, Ана Мария Попеску из Румынии – серебро, а Катрина Лехис из Эстонии – бронзу.
В мужской сабле чемпионом стал венгр Арон Силадьи, серебро у итальянца Луиджи Самеле, а Ким Чжон Хван из Южной Кореи взял бронзу.
Велошоссе
В мужской групповой гонке победу одержал Ричард Карапас из Эквадора, вторым стал Воут ван Арт из Бельгии, а третье место занял словенец Тадей Погачар.
Тяжелая атлетика
В весе до 49 кг у женщин олимпийское золото завоевала Хоу Чжихуэй (Китай), серебро – Саикхом Мирабаи Чану (Индия), бронзу – Айса Винди Кантика (Индонезия).
Стрельба
Китаянка Ян Цянь стала самой меткой в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м, второе место у россиянки Анастасии Галашиной, а бронза досталась швейцарке Нине Кристен.
В стрельбе на 10 м из пневматического пистолета у мужчин золото выиграл иранец Джавад Форуги, Дамир Микец из Сербии стал вторым, а замкнул тройку призеров китаец Пан Вэй.