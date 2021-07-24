Бронза Белодед и еще 10 комплектов олимпийских медалей 24 июля

Результаты первого дня медальных соревнований в Токио-2020

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Фото: facebook.com/olympicua

В субботу, 24 июля, в олимпийском Токио были разыграны первые 11 комплектов медалей.

Дзюдо

Сборная Украины открыла счет наградам благодаря дзюдоистке Дарье Белодед, которая завоевала бронзу. Еще одна бронза в весе до 48 кг досталась представительнице Монголии Мунхбатын Уранцэцэг. Олимпийской чемпионкой стала косоварка Дистрия Красники, которая в финале одолела японку Фуну Тонаки.

У мужчин в весе до 60 кг бронзовые медали достались казаху Елдосу Сметову и французу Луке Мхеидзе, а в финале представитель Китайского Тайбэя Ян Юнг-Вэй проиграл японцу Наохиса Такато.

Стрельба из лука

В командном первенстве были разыграны медали в миксте. Бронзу завоевала Мексика, серебро досталось Нидерландам, а олимпийскими чемпионами стали лучники из команды Южной Кореи.

Тхэквондо

У женщин в весовой категории до 49 кг золото взяла Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда, серебро – у испанки Адрианы Сересо Иглесиас, а бронзовые медали достались сербке Тияне Богданович и турчанке Рукие Йылдырым.

У мужчин в весе до 58 кг олимпийским чемпионом стал итальянец Вито Делль’Акуила, серебро досталось Мохамеду Халил Жандуби из Туниса, а бронзовые медали получили россиянин Михаил Артамонов и южнокореец Юн Джан.

Фехтование

Первые медали в женской шпаге распределились следующим образом: Сунь Ивэнь из Китая завоевала золото, Ана Мария Попеску из Румынии – серебро, а Катрина Лехис из Эстонии – бронзу.

В мужской сабле чемпионом стал венгр Арон Силадьи, серебро у итальянца Луиджи Самеле, а Ким Чжон Хван из Южной Кореи взял бронзу.

Велошоссе

В мужской групповой гонке победу одержал Ричард Карапас из Эквадора, вторым стал Воут ван Арт из Бельгии, а третье место занял словенец Тадей Погачар.

Тяжелая атлетика

В весе до 49 кг у женщин олимпийское золото завоевала Хоу Чжихуэй (Китай), серебро – Саикхом Мирабаи Чану (Индия), бронзу – Айса Винди Кантика (Индонезия).

Стрельба

Китаянка Ян Цянь стала самой меткой в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м, второе место у россиянки Анастасии Галашиной, а бронза досталась швейцарке Нине Кристен.

В стрельбе на 10 м из пневматического пистолета у мужчин золото выиграл иранец Джавад Форуги, Дамир Микец из Сербии стал вторым, а замкнул тройку призеров китаец Пан Вэй.

Расписание Олимпийских игр в Токио