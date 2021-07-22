Ястремская первой среди украинок начнет свои выступления в Токио
Бубка посетил украинских спортсменов в Олимпийское деревне Токио
Президент НОК Украины поделился ценными советами
22 июля 17:12
Фото: НОК Украины
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка посетил украинских спортсменов в Олимпийское деревне Токио.
Функционер дал несколько советов олимпийцам:
«Накануне важного старта вы не должны нервничать, думать о выступлении. Отвлекайтесь! Читайте книги, смотрите полезные фильмы. Мыслите позитивно».
Ранее Бубка поблагодарил организаторов ОИ-2020.
На Олимпийских играх в Токио Украину представят 157 спортсменов в 25 дисциплинах.
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