Де Грасс не смог. Марселл Джейкобс взял золото олимпийской стометровки
В воскресенье, 1-го августа, в Токио прошел финал олимпийского спринта на 100 метров. Победителем забега стал итальянец Марселл Джейкобс, который пробежал дистанцию за 9.8 секунды.
Серебро досталось американцу Фреду Керли, который финишировал с отставанием в 4 сотых секунды. Тройку лидеров замкнул представитель Канады Андре де Грасс, который, к слову, был у букмекеров главным фаворитом этой Олимпиады.
Мужчины. Спринт
100 метров. Финал
1. Марселл Джейкобс (Италия) – 9.80
2. Фред Керли (США) – 9.84
3. Андре де Грасс (Канада) – 9.89
4. Акани Симбине (ЮАР) – 9.93
5. Ронни Бейкер (США) – 9.95
Действующим держателем рекорда на стометровке (9.58) является легендарный Усейн Болт. Стоит отметить, это первые Игры за последние 17 лет, в которых не принимает участие именитый ямаец.