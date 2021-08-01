Де Грасс не смог. Марселл Джейкобс взял золото олимпийской стометровки

Результаты мужского спринта в Токио

Марселл Джейкобс / фото - Sputnik News

В воскресенье, 1-го августа, в Токио прошел финал олимпийского спринта на 100 метров. Победителем забега стал итальянец Марселл Джейкобс, который пробежал дистанцию за 9.8 секунды.

Серебро досталось американцу Фреду Керли, который финишировал с отставанием в 4 сотых секунды. Тройку лидеров замкнул представитель Канады Андре де Грасс, который, к слову, был у букмекеров главным фаворитом этой Олимпиады.

Мужчины. Спринт

100 метров. Финал

1. Марселл Джейкобс (Италия) – 9.80

2. Фред Керли (США) – 9.84

3. Андре де Грасс (Канада) – 9.89

4. Акани Симбине (ЮАР) – 9.93

5. Ронни Бейкер (США) – 9.95

Действующим держателем рекорда на стометровке (9.58) является легендарный Усейн Болт. Стоит отметить, это первые Игры за последние 17 лет, в которых не принимает участие именитый ямаец.

Напомним, Рохас перебила мировой рекорд украинки Кравец.