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Для Фонду солідарності для допомоги олімпійцям та спортивному руху України вже виділено понад 2 мільйони доларів

Робочу групу з координації та розподілу допомоги з Фонду солідарності очолює Сергій Бубка
Olympics
10:26
Для Фонду солідарності для допомоги олімпійцям та спортивному руху України вже виділено понад 2 мільйони доларів

Члени Виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) напередодні отримали оновлену інформацію від робочої групи Фонду солідарності, створеного для олімпійської спільноти України та спортивного руху .

Президент МОК Томас Бах призначив Президента НОК та члена МОК Сергія Бубку очолити робочу групу по координації та розподілу допомоги з Фонду солідарності. 

На початку роботи Фонд складався із стартових внесків в розмірі 1 000 000 доларів США від МОК і Олімпійської солідарності , а також із додаткового внеску у розмірі 500 000 доларів США від Європейських олімпійських комітетів . Згодом також надійшли додаткові внески від інших учасників Олімпійського руху.

Основна мета Фонду – підтримка олімійської спільноти та спортивного Руху України шляхом вирішеннянагальних потреб, участь спортсменів у тренувальних зборах у країні та за кордоном, участь у чемпіонатах Світу та Європи та інших міжнародних змаганнях.  Незважаючи на дуже складні умови, українські спортсмени продовжують тренуватися і демонструвати силу духу, знову мріючи переможно підняти український прапор.

Заслухавши звіт робочої групи, президент Бах зазначив:

«У цих складних обставинах ми бачимо  великий прогрес, якого досягає робоча група для підтримки спортсменів та Олімпійської спільноти України. Також вражаюче бути свідком цих проявів солідарності в рамках Олімпійського руху, учасники якого об’єднавшись, надають таку необхідну підтримку».

Робоча група працює у тісній співпраці з членами та всіма зацікавленими сторонами Олімпійського руху з метою збору інформації, наприклад, про запропоновані умови прийому українських спортсменів та їхнього оточення (житло, харчування та загальна гуманітарна підтримка), а також визначення можливостей для навчання. Члени оперативної групи  щоденно контактують з НОК України, національними федераціями та Міністерством молоді та спорту України з метою аналізу нагальних потреб і їхнього вирішення.

На три конкретні напрямки одразу виділили 200 000 доларів США, оскільки багато спортсменів, тренерів та їхні родини все ще живуть у зоні бойових дій:

  • Евакуація спортсменів, тренерів та членів сімей із небезпечних зон військової ескалації.
  • Надання житла та відповідних послуг, таких як транспорт, логістика, проживання, харчування, ліки та загальна гуманітарна допомога в безпечніших районах, а також експатріація, якщо це можливо, для спортсменів, тренерів та їхніх сімей.
  • Допомога 17 спортсменам і чотирьом тренерам національної збірної з художньої гімнастики в підготовці до майбутніх змагань серії Кубка світу Міжнародної федерації гімнастики (FIG) та чемпіонату Європи 2022 року.

Згодом було здійснено ряд інших заходів , таких як:

  • Паралімпійська збірна України (54 особи) була благополучно доставлена з Пекіна за надзвичайної підтримки НОК Польщі та уряду Польщі, щоб допомогти команді пройти транзитом через Варшаву.
  • Українська команда змогла взяти участь у зимовому європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який відбувся у Вуокатті, Фінляндія, минулого тижня, де багато європейських НОКів (включаючи Польщу, Італію, Фінляндію та Австрію) підтримали не лише перетин кордону, проживання та транспорту, а й повністю екіпірувати всю команду.
  • Завдяки плідній співпраці з місцевими НОКами та міжнародними і національними федераціями вдалося реалізувати наступне:
    • Чоловіча збірна з гандболу зараз перебуває в німецькому Золінгені, готується до відбіркових змагань чемпіонату світу.
    • 18 членів національної збірної з синхронного плавання знаходяться на  тренувальному зборі в Італії.
    • Команда з п’яти спортсменів і двох тренерів зараз готується в Австрії до участі в Кубку Європи з фрістайлу в італійському Лівіньо.
    • 15 спортсменів та троє тренерів української збірної зі шпаги перебувають у Національному інституті спортивної майстерності в Ізраїлі. Крім того, на початку квітня збірна України з фехтування візьме участь у Чемпіонаті світу з фехтування серед кадетів та юніорів у Дубаї за сприяння НОК та Національної федерації фехтування Ізраїлю.
    • У співпраці зі Всесвітньою стрільбою з лука та національними федераціями Румунії та Німеччини буде організовано тренувальний табір для національної збірної зі стрільби з лука (14 осіб) у навчальному центрі лучника Bogenclub Villingen-Schwenningen, Німеччина, для підготовки до майбутнього чемпіонату світу та Чемпіонат Європи.
    • Семеро спортсменів взяли участь у Чемпіонаті світу з легкої атлетики в закритих приміщеннях у Белграді минулого місяця. НОК Румунії сприяв проходження кордону та проїзд до Белграда. Згодом ці спортсмени відправилися прямо до Португалії за допомогою НОК і Національної федерації легкої атлетики на учбово- тренувальний збір.

Крім того, на прохання зацікавлених сторін Олімпійського руху, МОК у виняткових випадках дозволив сплачувати додаткові, нецільові внески до Фонду солідарності для допомоги олімпійцям та спортивному руху України.

На сьогодні вже надійшли  пожертви від Міжнародної федерації спортивної стрільби, Міжнародної федерації плавання та Олімпійського комітету Японії на загальну суму 700 000 доларів США. 

Кілька визнаних МОКом федерацій також зробили самостійні пожертви до Фонду.

Источник: МОК Александр Сукманский
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Теги

Сергей Бубка НОК (Украины) Фонд солидарности Томас Бах

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