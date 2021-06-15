Старший тренер сборной Украины назвал состав на Олимпийские Игры-2020
Двукратный призер ЧМ по бегу: «Я не уверен, что проводить Олимпийские Игры – правильное решение»
Тамэсуэ считает, что протесты против ОИ не лучшим образом сказываются на спортсменах
13:20
Фото: Kyodo
Двукратный призер чемпионатов мира по легкой атлетике 2001 и 2005 годов, японский бегун Дай Тамэсуэ
усомнился в правильности решения проводить Олимпийские Игры в Токио, сообщает Japantimes:
Как бывший спортсмен, я хочу чтобы они состоялись. Но, если обдумать все взвешенно, я не уверен, что это правильное решение.
Когда дело касается Олимпиады, проводить Игры ради спортсменов – это один из аргументов. Но по сути их следует проводить тогда, когда общество получит больше.
Спортсмены тренируются с верой, что Олимпиада обязательно будет, но думаю, что они переживают не лучшие времена из-за протестов против Игр. Спортсменам тоже может быть интересно, должна ли Олимпиада состояться.
Напомним, что организаторы ОИ планируют ввести штрафы за нарушение мер безопасности по борьбе с распространением COVID-19.
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