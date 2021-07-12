Джокович может не поехать на ОИ из-за отсутствия болельщиков на трибунах
Ему тяжело без зрителей. Джокович может не принять участие на Играх в Токио
Легендарный серб взял время на размышление
09:56
Новак Джокович / Фото - tennishead.netПервая ракетка мира, легендарный сербский теннисист Новак Джокович после победы на Wimbledon сообщил, что, вероятно, может не сыграть на Олимпийских играх в Токио.
Цитирует Джоковича metro.co.uk.
«Недавно я узнал, что на трибунах не будет болельщиков. Это было очень неприятно. Еще говорят, что в олимпийской деревне будет много ограничений. Возможно, мы не сможем ходить на другие соревнования. Я не смогу взять с собой стрингера – очень важного человека в моей команде. Будут ограничения по количеству людей, которые смогут со мной приехать. Так что еще нужно подумать. Конечно, я планировал играть на Олимпиаде, но сейчас немного разрываюсь. Из-за последних новостей шансы на участие – 50 на 50».
Напомним, что олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
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