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«Это фейк!» Ирландский гимнаст протестировал «антисекс» кровати на прочность
Хрупкая конструкция не помешала Маккленахану прыгать на мебели
10:05
Фото: Sportbible
Ирландский гимнаст Рис Маккленахан протестировал кровать в Олимпийской деревне Токио-2020, которая не должна переносить резкие движения и прыжки, за что получила название «антисекс».
“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021
Эти кровати должны быть «антисекс». Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они не выдерживают резких движений. Так вот это – фейк!
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