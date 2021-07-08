Федерер: «Я истощен, сил и эмоций вообще не осталось»
Федерер: «Мне нужно пару дней, чтобы принять решение касательно Токио-2020»
Титулованый швейцарец может пойти по пути Надаля и Тима
15:35
Роджер Федерер / Фото - eurosportЛегендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос относительно своего участия на Олимпийских играх в Токио.
Цитирует Федерера Tennis Majors.
«Мне нужно пару дней. Простите, если повторяюсь. Я сказал, что все подождет до окончания Wimbledon. Теперь Wimbledon закончился. Я еще не решил, куда нам двигаться дальше. Надеюсь, вскоре я объявлю о решении, которое устроит меня, мою семью, команду и так далее».
Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим, а также титулованный соотечественник Федерера – Стэн Вавринка.
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