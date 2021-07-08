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Федерер: «Мне нужно пару дней, чтобы принять решение касательно Токио-2020»

Титулованый швейцарец может пойти по пути Надаля и Тима


Olympics Токио-2020
15:35
Федерер: «Мне нужно пару дней, чтобы принять решение касательно Токио-2020»
Роджер Федерер / Фото - eurosport
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на вопрос относительно своего участия на Олимпийских играх в Токио.

Цитирует Федерера Tennis Majors.

«Мне нужно пару дней. Простите, если повторяюсь. Я сказал, что все подождет до окончания Wimbledon. Теперь Wimbledon закончился. Я еще не решил, куда нам двигаться дальше. Надеюсь, вскоре я объявлю о решении, которое устроит меня, мою семью, команду и так далее».


Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим, а также титулованный соотечественник Федерера – Стэн Вавринка.
Владимир Кириченко
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Роджер Федерер Токио-2020

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