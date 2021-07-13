Вслед за Надалем. Гоффен не сыграет на Wimbledon
Гоффен не сыграет на Играх в Токио. Кто следующий?
Топовый бельгиец имеет проблемы со здоровьем
16:21
Давид Гоффен / Фото - Twitter20-я ракетка мира, бельгийский теннисист Давид Гоффен сообщил, что не выйдет на корт на Играх в Токио.
Причиной такого решения спортсмена стала травма связок ноги и трещина в лодыжке. Эти повреждения Давид получил на июньском турнире в Галле (Швейцария).
Напомним, из-за травм Гоффен пропустил Wimbledon.
Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
Ранее с Игр в Токио снялись испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
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