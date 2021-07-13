Гоффен не сыграет на Играх в Токио. Кто следующий?

Топовый бельгиец имеет проблемы со здоровьем



Давид Гоффен / Фото - Twitter

20-я ракетка мира, бельгийский теннисистсообщил, что не выйдет на корт на Играх в Токио.Причиной такого решения спортсмена стала травма связок ноги и трещина в лодыжке. Эти повреждения Давид получил на июньском турнире в Галле (Швейцария).Напомним, из-за травм Гоффен пропустил Wimbledon.Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.Ранее с Игр в Токио снялись испанеци австриец