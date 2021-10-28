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Тема дняБудущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 18 лет стал чемпионом мира
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05:00 Ванкувер Кэнакс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
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Игорь Гоцул рассказал о катастрофических последствиях для украинского спорта из-за расследования WADA

Уже начался процесс по признанию НАЦД не соответствующим международным стандартам
Olympics
09:48
Игорь Гоцул рассказал о катастрофических последствиях для украинского спорта из-за расследования WADA Эксклюзив
Игорь Гоцул (по центру) / Фото: Facebook функционера

Бывший глава Федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул эксклюзивно для XSPORT рассказал, к каким последствиям может привести расследование Всемирной антидопингового агентства (WADA), направленное против Национального антидопингового агентства Украины (НАЦД):

«Уже начался процесс рассмотрения вопроса о признании Национального антидопингового центра таким, что не соответствует кодексу WADA. Для нас это значит, что если такое решение будет принято, то украинские спортсмены не смогут принимать участие в международных соревнованиях, а на территории Украины будет запрещено проводить международные соревнования.

Результаты национальных соревнований не будут признаваться. Это будет очень болезненный удар по всей системе украинского спорта».

Напомним, сейчас Украина претендует на проведение Евробаскета-2025. Также в правительстве нашей страны ранее изъявляли заинтересованность в том, чтобы в будущем принять Олимпийские игры.

Читайте в материале XSPORT, что именно WADA инкриминирует украинскому антидопинговому агентству.

Источник: XSPORT Сергей Остапенко
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