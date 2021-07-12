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Гутцайт: «Для украинских призеров Олимпийских игр будет денежное вознаграждение»

Министр молодежи и спорта Украины уверен, что городские власти также окажут поддержку спортсменам
Olympics Токио-2020
08:40
Гутцайт: «Для украинских призеров Олимпийских игр будет денежное вознаграждение»
Вадим Гутцайт / Фото - nv.ua
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о вознаграждении, которое могут получить украинские спортсмены, если взойдут на пьедестал Олимпийских игр в Токио.

«Будет денежное вознаграждение. Я уверен в том, что каждый город Украины тоже будет уделять этому внимание. Для начала нужно, чтобы спортсмены думали о своих выступлениях на Олимпиаде, а потом уже придет все остальное».


Напомним, Украину в Токио-2020 представят 158 спортсменов в 25-ти видах спорта (30-ти дисциплинах). Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

С полной заявкой сборной Украины на Олимпийские игры вы можете ознакомиться здесь.

Источник: ua.tribuna.com Владимир Кириченко
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Вадим Гутцайт Токио-2020

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