Гутцайт: «Хижняк просто взял, снял с шеи и потом отдал сопернику золотую медаль»
Гутцайт назвал призовые украинских паралимпийцев за Токио-2020
Украина тратит миллиарды гривен на паралимпийский спорт
16:11
Вадим Гутцайт / Фото: Минмолодежи и спорта
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир
рассказал о финансировании паралимпийского спорта в Украине и призовых на Токио-2020.
«На паралимпйцев выделяется практически то же самое, что и на олимпийцев. Миллиарды гривен на подготовку. Строятся паралимпийские базы, выделяются деньги на подготовку. Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль – $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая). Все все получают, в том числе стипендии. Страна поддерживает на очень высоком уровне паралимпийский спорт».
Напомним, ранее Гутцайт рассказал, что Минспорта работает на массовый спорт.