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Гутцайт назвал призовые украинских паралимпийцев за Токио-2020

Украина тратит миллиарды гривен на паралимпийский спорт

Olympics Токио-2020
16:11
Гутцайт назвал призовые украинских паралимпийцев за Токио-2020
Вадим Гутцайт / Фото: Минмолодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в интервью YouTube-каналу Бегущий Банкир рассказал о финансировании паралимпийского спорта в Украине и призовых на Токио-2020.

«На паралимпйцев выделяется практически то же самое, что и на олимпийцев. Миллиарды гривен на подготовку. Строятся паралимпийские базы, выделяются деньги на подготовку. Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль – $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая). Все все получают, в том числе стипендии. Страна поддерживает на очень высоком уровне паралимпийский спорт».

Напомним, ранее Гутцайт рассказал, что Минспорта работает на массовый спорт.

Карен Агабекян
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Вадим Гутцайт

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